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Alertas do Inmet

Último sábado do ano será de vendaval e chuvas intensas no ES; veja locais

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas para o Estado, válidos durante todo o dia; há previsão de ventos de até 100 km/h em algumas localidades

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 13:25

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

29 dez 2023 às 13:25
Tempo instável e com chuva na Grande Vitória
Tempo deve virar e ficar instável na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Quem aguardava o último final de semana de 2023 para pegar aquela praia pode ter que adiar os planos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas para o Espírito Santo, válidos durante todo este sábado (30), e que compreendem fenômenos como vendaval e chuvas intensas. A expectativa, segundo o órgão, é que chova em todos os 78 municípios capixabas ao longo do dia. Veja os detalhes e as cidades enquadradas abaixo. 
  • Aviso de ventos costeiros: classificado como de cor laranja – ou seja, de perigo –, abrange 13 cidades, sobretudo os do litoral capixaba. É válido das 3 horas até as 20 horas deste sábado (30).
  1. Anchieta 
  2. Cariacica 
  3. Guarapari 
  4. Iconha
  5. Itapemirim
  6. Marataízes 
  7. Piúma 
  8. Presidente Kennedy
  9. Rio Novo do Sul
  10. Serra
  11. Viana
  12. Vila Velha
  13. Vitória 
  • 1º aviso de vendaval: também classificado como de perigo, é válido em apenas quatro localidades. Começa a valer a partir das 3 horas, se estendendo até as 20 horas. Ventos podem chegar a 100 km/h.
  1. Apiacá
  2. Bom Jesus do Norte 
  3. Guaçuí
  4. São José do Calçado
  • 2º aviso de vendaval: ao contrário do primeiro alerta, é válido só a partir do meio-dia, desta vez em 65 cidades –  e incluindo Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí e São José do Calçado. Por ser da cor laranja, também há previsão de ventos de até 100 km/h. 
Último sábado do ano será de vendaval e chuvas intensas no ES; veja locais
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre 
  5. Alfredo Chaves 
  6. Alto Rio Novo 
  7. Anchieta 
  8. Apiacá 
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco 
  12. Bom Jesus do Norte 
  13. Brejetuba 
  14. Cachoeiro de Itapemirim 
  15. Cariacica
  16. Castelo 
  17. Colatina 
  18. Conceição do Castelo 
  19. Divino de São Lourenço 
  20. Domingos Martins 
  21. Dores do Rio Preto
  22. Ecoporanga 
  23. Fundão
  24. Governador Lindenberg 
  25. Guaçuí 
  26. Guarapari 
  27. Ibatiba
  28. Ibiraçu
  29. Ibitirama
  30. Iconha 
  31. Irupi 
  32. Itaguaçu
  33. Itapemirim
  34. Itarana
  35. Iúna
  36. Jerônimo Monteiro
  37. João Neiva 
  38. Laranja da Terra 
  39. Linhares 
  40. Mantenópolis
  41. Marataízes
  42. Marechal Floriano
  43. Marilândia 
  44. Mimoso do Sul 
  45. Muniz Freire
  46. Muqui 
  47. Nova Venécia 
  48. Pancas 
  49. Piúma 
  50. Ponto Belo
  51. Presidente Kennedy 
  52. Rio Novo do Sul
  53. Santa Leopoldina
  54. Santa Maria de Jetibá 
  55. Santa Teresa 
  56. São Domingos do Norte 
  57. São Gabriel da Palha 
  58. São José do Calçado
  59. São Roque do Canaã
  60. Serra 
  61. Vargem Alta 
  62. Venda Nova do Imigrante 
  63. Viana 
  64. Vila Pavão
  65. Vila Velha 
  • Aviso de chuvas intensas: válido para todos os 78 municípios do Espírito Santo, entre às 10 horas de sábado (30) e às 10 horas de domingo (31). Segundo o Inmet, são esperados acumulados de até 50 mm/dia. Representa apenas perigo potencial e, por isso, é da cor amarela. 

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