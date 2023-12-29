Quem aguardava o último final de semana de 2023 para pegar aquela praia pode ter que adiar os planos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas para o Espírito Santo, válidos durante todo este sábado (30), e que compreendem fenômenos como vendaval e chuvas intensas. A expectativa, segundo o órgão, é que chova em todos os 78 municípios capixabas ao longo do dia. Veja os detalhes e as cidades enquadradas abaixo.
- Aviso de ventos costeiros: classificado como de cor laranja – ou seja, de perigo –, abrange 13 cidades, sobretudo os do litoral capixaba. É válido das 3 horas até as 20 horas deste sábado (30).
- Anchieta
- Cariacica
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
- 1º aviso de vendaval: também classificado como de perigo, é válido em apenas quatro localidades. Começa a valer a partir das 3 horas, se estendendo até as 20 horas. Ventos podem chegar a 100 km/h.
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Guaçuí
- São José do Calçado
- 2º aviso de vendaval: ao contrário do primeiro alerta, é válido só a partir do meio-dia, desta vez em 65 cidades – e incluindo Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí e São José do Calçado. Por ser da cor laranja, também há previsão de ventos de até 100 km/h.
Último sábado do ano será de vendaval e chuvas intensas no ES; veja locais
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Velha
- Aviso de chuvas intensas: válido para todos os 78 municípios do Espírito Santo, entre às 10 horas de sábado (30) e às 10 horas de domingo (31). Segundo o Inmet, são esperados acumulados de até 50 mm/dia. Representa apenas perigo potencial e, por isso, é da cor amarela.