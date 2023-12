El Niño reduz chuva no ES e Vitória tem novembro mais seco em 99 anos

O que é o El Niño

Os fenômenos climáticos El Niño e a La Niña ocorrem no oceano Pacífico Equatorial. Enquanto o El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal dessa região, a La Niña é marcada por temperaturas mais frias. Essas mudanças afetam globalmente os padrões atmosféricos, transporte de umidade, temperatura e precipitação.

O aquecimento provocado pelo El Niño causa mudanças no comportamento dos ventos e no regime de chuvas em algumas áreas do planeta. Como consequência, ocorre uma diminuição das águas mais frias que afloram próximo à Costa Oeste da América do Sul.

No Brasil, a evidência mais conhecida é a modificação do regime de chuvas na parte norte da Região Nordeste e a Região Amazônica, onde a seca se agrava, e a Região Sul, onde as precipitações se intensificam.

O Incaper explica que ao longo do tempo muitas pesquisas tentam buscar respostas cientificas sobre os impactos do El Niño no Espírito Santo. No entanto, ainda não há uma descrição relativa do regime de chuva sob a influência deste fenômeno no Estado.

Por outro lado, alguns estudos descritivos mostram que a média das temperaturas no Sudeste do Brasil ficam acima da média climatológica.