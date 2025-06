Parque do Caparaó: turista faz "bonequinho de neve" após nova geada

O frio chegou para ficar no Parque Nacional do Caparaó, no Sul do Espírito Santo. Depois de registar -7ºC na sexta-feira (13), na manhã deste sábado (14) imagens registraram termômetros marcando 4ºC em um acampamento, mas o frio pode ter sido ainda maior na madrugada, já que a geada cobriu carros e barracas e encantou turistas. Com tanto gelo, deu até para fazer um pequeno "boneco de neve" com cachecol verde e amarelo: "É meu boneco de neve. Brasil, né?", brinca um turista em um dos vídeos (veja acima).>