Frio no ES: sexta-feira (13) foi de novos recordes de baixas temperaturas

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), tempo gelado deve persistir até domingo (15), com risco de geadas em áreas da região Serrana

Publicado em 13 de junho de 2025 às 14:40

A semana tem sido de recordes de menor temperatura no Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

O início da sexta-feira (13) foi de muito frio no Espírito Santo. Cidades bateram novos recordes de baixas temperaturas, com municípios chegando na faixa dos 5 °C. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esse tempo deve persistir até domingo (15), com risco de geadas nas regiões serranas. >

Durante esta sexta-feira, três cidades bateram recorde de menor temperatura do ano, de acordo com o Incaper:>

Domingos Martins - Aracê: 5,3 °C (novo recorde anual, anterior: 7,5 °C em 12/06)



(novo recorde anual, anterior: 7,5 °C em 12/06) Marilândia: 11,9 °C (superou 14,6 °C de 12/06)



(superou 14,6 °C de 12/06) Alegre: 11,9 °C (superou 14,5 °C de 12/06)

>

Durante a madrugada, a Capital chegou aos 17,6 °C, o que poderia entrar como um novo recorde anual — já que, até então, a menor temperatura do ano havia sido 17,9 °C, em 20 de maio. O mesmo aconteceu com Vila Velha, que, nesta sexta-feira, bateu os 14,8 °C (o recorde até então era de 15,9 °C, em 12/06), e Venda Nova do Imigrante, com 8,9 °C nesta sexta (recorde era de 10,3 °C, em 12/06). >

>

No entanto, o Incaper explicou que "a temperatura mínima registrada em Vitória no dia 12/06 ocorreu por volta das 23h, atingindo 17,3 °C. Esse padrão 'invertido' (com a mínima ocorrendo à noite) deve-se ao avanço da massa de ar polar no estado naquele horário, causando uma queda expressiva nas temperaturas. >

Já na madrugada de sexta-feira (13), a mínima foi de 17,6 °C. Por esse motivo, não foi possível consolidar um novo recorde de temperatura mínima na Capital para sexta-feira, uma vez que o valor mais baixo havia sido registrado na noite anterior. O mesmo se aplica a Aracê, Vila Velha e Venda Nova do Imigrante".>

