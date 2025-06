Previsão do tempo

Frio segue? Saiba a previsão para o fim de semana no ES

Ventos úmidos que sopram do mar continuam influenciando o clima, mantendo o céu com muitas nuvens e chuvas passageiras, segundo Incaper

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de junho de 2025 às 11:59

Frente fria no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Quem está gostando de dormir enrolado nas cobertas pode comemorar: as temperaturas devem seguir baixas, segundo previsão do Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O tempo segue instável no Espírito Santo neste fim de semana, com predomínio de temperaturas mais amenas e possibilidade de chuva em todas as regiões do Espírito Santo. Ventos úmidos que sopram do mar continuam influenciando o clima, mantendo o céu com muitas nuvens e chuvas passageiras. >

As temperaturas continuam baixas para esta época do ano, principalmente nas regiões serranas e nas áreas mais altas do sul capixaba. "O Incaper alerta para a persistência de temperaturas baixas até domingo (15), com risco de geadas nas regiões serranas", informou o instituto em nota. >

Sexta-feira (13)

A sexta começou com sol e variação de nuvens no litoral, mas com previsão de chuva em alguns momentos do dia, especialmente na faixa leste do Estado. Nas áreas mais afastadas do mar, o tempo será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva entre o fim da tarde e a noite.>

Temperaturas previstas para sexta-feira (13):>

>

Grande Vitória: 16 °C ~ 25 °C - Vitória: 17 °C ~ 24 °C

16 °C ~ 25 °C - Vitória: 17 °C ~ 24 °C Região Sul: Áreas baixas: 14 °C ~ 24 °C - Áreas altas: 11 °C ~ 20 °C

14 °C ~ 24 °C - Áreas altas: 11 °C ~ 20 °C Região Serrana: Áreas baixas: 14 °C ~ 22 °C - Áreas altas: 11 °C ~ 20 °C

14 °C ~ 22 °C - Áreas altas: 11 °C ~ 20 °C Região Norte: 17 °C ~ 24 °C

17 °C ~ 24 °C Região Noroeste: Áreas baixas: 15 °C ~ 26 °C - Mantenópolis e Alto Rio Novo: 14 °C ~ 23 °C

Áreas baixas: 15 °C ~ 26 °C - Mantenópolis e Alto Rio Novo: 14 °C ~ 23 °C Região Nordeste: 17 °C ~ 25 °C >

Sábado (14)

No sábado (14), o avanço da umidade vinda do mar contribui para a formação de instabilidades em todo o Estado. O dia será de sol com muitas nuvens e pancadas rápidas de chuva em diversos momentos. Mesmo com a presença do sol, as temperaturas continuam agradáveis, sem calor excessivo.>

Temperaturas previstas para sábado (14):

>

Grande Vitória : 16 °C ~ 26 °C - Vitória: 17 °C ~ 25 °C

: 16 °C ~ 26 °C - Vitória: 17 °C ~ 25 °C Região Sul: Áreas baixas: 14 °C ~ 25 °C - Áreas altas: 11 °C ~ 21 °C

Áreas baixas: 14 °C ~ 25 °C - Áreas altas: 11 °C ~ 21 °C Região Serrana: Áreas baixas: 14 °C ~ 23 °C - Áreas altas: 11 °C ~ 21 °C

Áreas baixas: 14 °C ~ 23 °C - Áreas altas: 11 °C ~ 21 °C Região Norte: 15 °C ~ 26 °C

15 °C ~ 26 °C Região Noroeste: Áreas baixas: 15 °C ~ 28 °C - Mantenópolis e Alto Rio Novo: 14 °C ~ 25 °C

Áreas baixas: 15 °C ~ 28 °C - Mantenópolis e Alto Rio Novo: 14 °C ~ 25 °C Região Nordeste: 17 °C ~ 27 °C >

Domingo (15)

O domingo (15) começa com chuva em alguns pontos da faixa leste do Espírito Santo, especialmente entre a madrugada e a manhã, e também no fim do dia. Nas regiões mais afastadas do litoral, o céu deve permanecer nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco em relação aos dias anteriores.>

Temperaturas previstas para domingo (15):>

Grande Vitória: 18 °C ~ 27 °C - Vitória: 18 °C ~ 27 °C

18 °C ~ 27 °C - Vitória: 18 °C ~ 27 °C Região Sul: Áreas baixas: 15 °C ~ 20 °C - Áreas altas: 12 °C ~ 25 °C

Áreas baixas: 15 °C ~ 20 °C - Áreas altas: 12 °C ~ 25 °C Região Serrana: Áreas baixas: 15 °C ~ 26 °C - Áreas altas: 11 °C ~ 25 °C

Áreas baixas: 15 °C ~ 26 °C - Áreas altas: 11 °C ~ 25 °C Região Norte: 19 °C ~ 27 °C

19 °C ~ 27 °C Região Noroeste: Áreas baixas: 21 °C ~ 29 °C - Mantenópolis e Alto Rio Novo: 18 °C ~ 27 °C

Áreas baixas: 21 °C ~ 29 °C - Mantenópolis e Alto Rio Novo: 18 °C ~ 27 °C Região Nordeste: 21 °C ~ 28 °C >

Mapas com a previsão (da esquerda para direita) sexta (13), sábado (14) e domingo (15) Crédito: Reprodução Incaper

Segunda-feira (16)

A segunda-feira, será com muitas nuvens e chuva pela manhã, no litoral do Estado, com abertura de nuvens no período da tarde, e chuva rápida à noite. Nas demais regiões afastadas do litoral, sol e aumento de nuvens ao longo do dia, com previsão de chuva rápida à noite.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta