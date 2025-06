Temperatura

Mais frio no ES? Veja a previsão para este sábado e os próximos dias

Instabilidade no tempo deve persistir no Espírito Santo; Incaper não descarta geada em algumas regiões, como Serrana e Caparaó

Publicado em 14 de junho de 2025 às 11:20

Mapa do Espírito Santo com a previsão do tempo para o fim de semana Crédito: Reprodução Incaper

O fim de semana e o início da próxima no Espírito Santo serão marcados por tempo instável e temperaturas amenas, segundo o Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A previsão indica variação de nuvens, possibilidade de chuva rápida em várias regiões e até chance de geada fraca em pontos mais altos da Região Serrana e do Caparaó. A instabilidade deve se estender até a segunda-feira (16), com o retorno gradual do sol em algumas áreas, mas ainda com risco de precipitações em momentos do dia, principalmente no litoral.>

As temperaturas continuam baixas para esta época do ano, principalmente nas regiões serranas e nas áreas mais altas do sul capixaba. "O Incaper alerta para a persistência de temperaturas baixas até domingo (15), com risco de geadas nas regiões serranas", informou o instituto em nota. >

Sábado (14)

O sábado (14) será marcado por sol com variação de nuvens em todo o Espírito Santo, influenciado pelo avanço da umidade vinda do mar, que contribui para a formação de instabilidades. Há previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia em todas as regiões do Estado. As temperaturas seguem amenas e não está descartada a possibilidade de geada fraca em pontos mais elevados da Região Serrana e do Caparaó.

Na Grande Vitória, o tempo segue com sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos do dia. Os ventos sopram com intensidade moderada no litoral, com chance de rajadas. As temperaturas variam entre 15 °C e 24 °C, com os termômetros marcando entre 18 °C e 23 °C em Vitória. >

Na Região Sul, o dia será de sol entre nuvens, com previsão de chuva passageira em determinados períodos. Em áreas mais altas da região do Caparaó, há uma pequena chance de ocorrência de geada fraca nas primeiras horas do dia. As temperaturas oscilam entre 12 °C e 23 °C nas áreas menos elevadas, e entre 9 °C e 21 °C nas regiões mais altas.>

Na Região Serrana, o cenário é semelhante: sol com variação de nuvens e possibilidade de chuva rápida ao longo do dia. Também há chance de geada fraca em pontos mais elevados da região. As mínimas chegam a 5 °C nas áreas altas, com máxima de 19 °C, enquanto nas partes mais baixas os termômetros marcam entre 14 °C e 22 °C. Na Região Norte, a previsão indica sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns períodos. As temperaturas ficam entre 15 °C e 24 °C.>

Na Região Noroeste, o tempo segue com variação de nuvens e chuva passageira ao longo do dia. As mínimas variam de 12 °C nas áreas menos elevadas a 10 °C em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo. As máximas ficam entre 22 °C e 26 °C. Na Região Nordeste, o sol aparece entre nuvens, com previsão de chuva rápida em momentos pontuais. As temperaturas variam entre 15 °C e 25 °C.>

Domingo (15)

No domingo (15), a instabilidade atmosférica continua influenciando o tempo no Espírito Santo, com previsão de chuva entre a madrugada e a manhã, além do fim do dia, especialmente na faixa leste do Estado. Já nas regiões mais afastadas do litoral, o céu deve permanecer parcialmente nublado, sem expectativa de precipitação. Em pontos mais elevados da Região Serrana e do Caparaó, não está descartada a possibilidade de geada fraca nas primeiras horas do dia, segundo o Incaper. >

Na Grande Vitória, o dia será de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida pela manhã e no fim da tarde. Os ventos sopram com intensidade moderada ao longo do litoral, com chance de rajadas. As temperaturas variam entre 16 °C e 24 °C, enquanto em Vitória os termômetros ficam entre 18 °C e 24 °C.>

Na Região Sul, o tempo também será marcado por sol com variação de nuvens e previsão de chuva rápida nas primeiras horas do dia e no final da tarde, especialmente nas áreas litorâneas. Já nas regiões mais afastadas do litoral, não há previsão de chuva. Há ainda uma pequena chance de geada fraca em pontos mais elevados da região do Caparaó. As mínimas ficam em torno de 13 °C nas áreas menos elevadas e podem chegar a 10 °C nas áreas altas, onde a máxima não deve passar dos 22 °C.>

Na Região Serrana, a previsão é de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida em alguns momentos do dia. Em pontos mais altos da região, existe chance de geada fraca nas primeiras horas da manhã. As temperaturas variam de 13 °C a 22 °C nas áreas menos elevadas, e de 6 °C a 20 °C nas partes mais altas.>

No Norte do Estado, o céu permanece nublado ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. As temperaturas devem oscilar entre 15 °C e 24 °C. Na Região Noroeste, o tempo também segue encoberto, com predomínio de nuvens durante todo o dia, mas sem expectativa de chuva. As mínimas ficam em torno de 12 °C nas áreas menos elevadas e chegam a 10 °C em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo. As máximas variam de 21 °C a 24 °C. Já na Região Nordeste, o sol aparece entre nuvens, com previsão de chuva rápida pela manhã e no fim da tarde. As temperaturas variam entre 16 °C e 24 °C.>

Segunda-feira (16)

A segunda-feira (16) será de tempo instável em boa parte do Espírito Santo. No litoral, a previsão é de muitas nuvens com chuva rápida pela manhã, seguida de períodos de abertura à tarde e possibilidade de nova chuva no período da noite. Nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado, o dia começa com sol e aumento de nuvens, com chance de chuva rápida à noite. Já no extremo sul capixaba, o tempo segue firme, com sol e variação de nuvens ao longo do dia. As temperaturas sobem um pouco em todas as regiões.>

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens, com previsão de chuva rápida pela manhã e no fim do dia. As temperaturas variam entre 17 °C e 28 °C. Em Vitória, os termômetros devem marcar entre 18 °C e 27 °C.>

Na Região Sul, o tempo será de sol com variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. As mínimas chegam a 14 °C nas áreas menos elevadas, com máxima de 30 °C. Nas áreas mais altas, as temperaturas ficam entre 12 °C e 25 °C. Na Região Serrana, o dia será de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida principalmente no início e no fim do dia. Nas partes menos elevadas, os termômetros variam de 15 °C a 27 °C, enquanto nas áreas altas a mínima pode chegar a 9 °C, com máxima de 24 °C.>

No Norte do Estado, o tempo começa com sol e registra aumento de nuvens ao longo do dia, com chance de chuva rápida à noite. As temperaturas oscilam entre 17 °C e 26 °C. Na Região Noroeste, a previsão é semelhante: sol pela manhã, aumento de nuvens e possibilidade de chuva no período noturno. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia de 13 °C a 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros vão de 11 °C a 24 °C.>

Na Região Nordeste, o dia será de sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida pela manhã e novamente no fim do dia. As temperaturas variam entre 18 °C e 27 °C.>

