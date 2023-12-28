De 2000 a 2021, ES registrou 20 mortes por queda de raios

Raios são descargas elétricas intensas e repentinas que ocorrem na atmosfera, geralmente durante tempestades Crédito: Vitor Jubini

Fortes tempestades podem vir acompanhadas de raios, relâmpagos e trovões. As descargas elétricas são fenômenos naturais que representam um risco à vida. Segundo dados levantados pelo Ministério da Saúde, por meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) a pedido de A Gazeta, de 2000 até 2021, foram notificados 20 óbitos por queda de raios no Espírito Santo.

No ano 2000 foram notificados quatro óbitos, sendo dois no município Mucurici, um em Linhares e outro em Nova Venécia. Já em 2001, foram três mortes, sendo uma em Água Doce do Norte, uma em Apiacá e uma em Atílio Vivácqua. No ano de 2002 também foram 3 óbitos. Um na cidade de Aracruz, um em Ibitirama e o terceiro em Nova Venécia.

A lista com mortes por raios no ES de 2000 a 2021

2000 - Mucurici (2), Linhares e Nova Venécia

- Mucurici (2), Linhares e Nova Venécia 2001 - Água Doce do Norte, Apiacá e Atílio Vivácqua



- Água Doce do Norte, Apiacá e Atílio Vivácqua 2002 - Aracruz, Ibitirama e Nova Venécia

- Aracruz, Ibitirama e Nova Venécia 2003 - Presidente Kennedy

- Presidente Kennedy 2004 - Cariacica

- Cariacica 2005 - Vila Valério

- Vila Valério 2006 - Afonso Cláudio

- Afonso Cláudio 2008 - Aracruz

- Aracruz De 2009 até 2014 - sem registro de óbitos

- sem registro de óbitos 2015 - São Mateus

- São Mateus 2016 - Cachoeiro de Itapemirim

- Cachoeiro de Itapemirim 2018 - Ecoporanga

- Ecoporanga 2019 - Cariacica

- Cariacica 2021 - Pinheiros

- Pinheiros Nos anos de 2007, 2017 e 2020, o SIM, do Ministério da Saúde, não foi notificado com mortes por raios no ES

Mais raios no ES

A causa para o expressivo aumento, segundo Osmar Pinto Junior, coordenador do Elat/Inpe, são as mudanças climáticas intensificadas nas últimas décadas.

“Nós estamos vivendo as consequências do aquecimento global. O aumento da temperatura e a intensificação dos fenômenos climáticos como o 'El Ninõ' é uma tendência para os próximos anos e o aumento da queda de raios é uma das consequências, assim como as ondas de calor e as tempestades mais fortes. A expectativa é que o Espírito Santo registre um aumento de 40% do número de raios até o fim deste século”, explicou.

Relembre os casos

A reportagem buscou nos arquivos da Rede Gazeta quais mortes foram noticiadas pelo jornal e site A Gazeta. Foram três, o caso no município de Afonso Cláudio, de Cariacica e uma morte em Pancas, ocorrida no ano de 2021 e que não foi listada no levantamento do Ministério da Saúde.

No dia 28 de março de 2006, o jornal A Gazeta noticiou a morte de Edgar Brandeberg, de 18 anos, atingido por um raio enquanto estava sentado em um bar aguardando uma chuva forte passar. O caso aconteceu na zona rural de Afonso Cláudio. O jovem teria dito: "Meu deus, acertou um negócio em mim". Logo depois, colocou as mãos na cabeça e caiu. O laudo da perícia apontou que a causa da morte foi um edema pulmonar. Veja a notícia:

Jornal A Gazeta do dia 28 de março de 2006 noticiou a morte de Edgar Brandeberg, de 18 anos, atingido por um raio na zona rural de Afonso Cláudio Crédito: Cedoc | Rede Gazeta

Treze anos depois, no dia 21 de fevereiro 2019, Joel Pereira Barbosa, de 42 anos, morreu após ser atingido por uma descarga elétrica na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica. Testemunhas afirmaram na época que a vítima caminhava na companhia de outro homem, que desmaiou e foi encaminhado para o hospital consciente. A morte de Joel foi constatada no local.

Jornal A Gazeta do dia 21 de fevereiro 2019 noticiou a morte de Joel Pereira Barbosa, de 42 anos, atingido por um raio na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica Crédito: Cedoc | Rede Gazeta

Já no dia 8 de março de 2021, o site A Gazeta noticiou que um morador de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, morreu ao ser atingido por um raio . A morte de Marcos Teone Barbosa da Costa, de 46 anos, foi confirmada pela Defesa Civil Estadual na época. O homem estava na varanda da casa, mexendo no celular carregando na tomada, quando recebeu a descarga elétrica. Ele teve uma convulsão e foi a óbito em casa.

A morte de Marcos Teone Barbosa da Costa, de 46 anos, foi noticiada pelo jornal A Gazeta o dia 8 de março de 2021 Crédito: Reprodução | A Gazeta

Como se prevenir

Osmar Pinto Júnior também faz um alerta para quem gosta de se aventurar em trilhas e pontos turísticos localizados em altas altitudes. O ideal, segundo ele, é ficar atento às previsões meteorológicas e aos sinais de mau tempo.

"Se tiver previsão de chuva forte, cancele o passeio. Se não houver, já que as previsões meteorológicas também erram, há alguns sinais que precisam ser observados, como, por exemplo: céu claro ou escuro, ar muito gelado, chuva fraca e trovões. Em todos esses casos, o melhor é adiar a aventura", orientou o coordenador.

O especialista afirma que 20% das mortes causadas por queda de raios ocorrem dentro de casa. Por isso, a recomendação é evitar encostar em objetos que estejam em contato com a rede elétrica, como um celular carregando, e não ficar em janelas.