Raios são descargas elétricas intensas e repentinas que ocorrem na atmosfera, geralmente durante tempestades. Crédito: Shutterstock

Um levantamento inédito divulgado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Elat/Inpe), mostrou que de janeiro a outubro deste ano caíram no Brasil mais de 172 milhões de raios. No ano passado, no mesmo período, foram 147 milhões - ou seja, 25 milhões de descargas elétricas a mais. Diante deste número expressivo, a reportagem de A Gazeta quis saber se o Espírito Santo está seguindo a tendência nacional de aumento da quantidade.

A resposta é sim. De janeiro a outubro deste ano, o Estado contabilizou 692.031 raios. A quantidade já ultrapassou todo o ano passado. Em 2022, foram 640.198. Já são 51.833 raios a mais, segundo o Elat.

Mas qual é o motivo? Osmar Pinto Junior, coordenador do Elat/Inpe, explica que o aumento da incidência de raios em quase todo o Brasil ocorre em função das mudanças climáticas intensificadas nas últimas décadas.

“Nós estamos vivendo as consequências do aquecimento global. O aumento da temperatura e a intensificação dos fenômenos climáticos como o El Ninõ é uma tendência para os próximos anos e o aumento da queda de raios é uma das consequências, assim como as ondas de calor e as tempestades mais fortes. A expectativa é que o Espírito Santo registre um aumento de 40% do número de raios até o fim deste século”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Número de raios no ES neste ano já ultrapassou 2022 inteiro

Casos frequentes

Além disso, o registro de mortes de gados mortos por queda de raios são comuns no Espírito Santo. No último dia 3 de outubro, quatro bois morreram após serem atingidos por um raio na localidade de Vargem Grande, em Afonso Cláudio, na região Serrana do Estado.

Já em fevereiro deste ano, um raio atingiu uma propriedade em Muniz Freire , na região Sul do Espírito Santo, e matou 17 cabeças de gado. Os animais se abrigavam embaixo de uma árvore que chegou a se partir ao ser atingida pela descarga elétrica durante um temporal.

Como se prevenir

Osmar Pinto Junior faz um alerta para quem gosta de se aventurar em trilhas e pontos turísticos localizados em altas altitudes. O ideal, segundo ele, é ficar atento às previsões meteorológicas e aos sinais de mau tempo.

"Se tiver previsão de chuva forte, cancele o passeio. Se não houver, já que as previsões meteorológicas também erram, há alguns sinais que precisam ser observados, como, por exemplo: céu claro ou escuro, ar muito gelado, chuva fraca e trovões. Em todos esses casos, o melhor é adiar a aventura" Osmar Pinto Junior - Coordenador do Elat/Inpe