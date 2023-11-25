Baixo Guandu: vídeo flagra queda de raio que causou incêndio na Pedra do Souza

Uma área de vegetação localizada na região da Pedra do Souza em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, pegou fogo após um raio atingir o local na noite de sexta-feira (24). Imagens de uma câmera de videomonitoramento flagraram o momento exato em que o raio atinge a região, onde também está localizada a Capela Cristo Rei.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o jornalista Willian Henrique, que toma conta do local, informou que chegou a acionar o Corpo de Bombeiros Militar para conter as chamas. No entanto, segundo ele, a região é de difícil acesso.
"Como a chuva estava se aproximando, imaginei que ela ia apagar o incêndio. Após mais ou menos 30 minutos a chuva veio e controlou o fogo", comentou o jornalista.
Willian ainda disse que pretende ir até a região na tarde deste sábado (25) para ver a dimensão do estrago. "Lá em cima também tem a capela, mas acredito que o fogo atingiu apenas a vegetação que fica ao lado", finalizou.