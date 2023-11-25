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Noroeste do ES

Baixo Guandu: vídeo flagra queda de raio que causou incêndio na Pedra do Souza

Segundo o responsável pelo local, chuva controlou o fogo pouco tempo depois. A região é de difícil acesso e ainda não se sabe a dimensão dos estragos
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

25 nov 2023 às 11:59

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 11:59

Uma área de vegetação localizada na região da Pedra do Souza em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, pegou fogo após um raio atingir o local na noite de sexta-feira (24). Imagens de uma câmera de videomonitoramento flagraram o momento exato em que o raio atinge a região, onde também está localizada a Capela Cristo Rei. 
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o jornalista Willian Henrique, que toma conta do local, informou que chegou a acionar o Corpo de Bombeiros Militar para conter as chamas. No entanto, segundo ele, a região é de difícil acesso. 
"Como a chuva estava se aproximando, imaginei que ela ia apagar o incêndio. Após mais ou menos 30 minutos a chuva veio e controlou o fogo", comentou o jornalista. 
Willian ainda disse que pretende ir até a região na tarde deste sábado (25) para ver a dimensão do estrago. "Lá em cima também tem a capela, mas acredito que o fogo atingiu apenas a vegetação que fica ao lado", finalizou. 

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