Baixo Guandu: vídeo flagra queda de raio que causou incêndio na Pedra do Souza

Uma área de vegetação localizada na região da Pedra do Souza em Baixo Guandu , no Noroeste do Estado, pegou fogo após um raio atingir o local na noite de sexta-feira (24). Imagens de uma câmera de videomonitoramento flagraram o momento exato em que o raio atinge a região, onde também está localizada a Capela Cristo Rei.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o jornalista Willian Henrique, que toma conta do local, informou que chegou a acionar o Corpo de Bombeiros Militar para conter as chamas. No entanto, segundo ele, a região é de difícil acesso.

"Como a chuva estava se aproximando, imaginei que ela ia apagar o incêndio. Após mais ou menos 30 minutos a chuva veio e controlou o fogo", comentou o jornalista.