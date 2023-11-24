Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fatalidades

Em pouco mais de 1 mês, três pessoas morreram ao cair de cavalo no ES

Acidentes ocorreram na Grande Vitória e em um município do interior do Estado; especialista avalia que, nesses casos, o atendimento médico deve ser urgente
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

24 nov 2023 às 17:55

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 17:55

Juliana Baldi e Péricles Junior
Juliana Baldi e Péricles Junior foram duas das vítimas que morreram após caírem do cavalo Crédito: Reprodução | Instagram
Histórias tristes, com famílias desoladas, e que se tornaram recorrentes em pouco mais de um mês. Aliás, os próprios números impressionam: da segunda quinzena de outubro para cá, ao menos três pessoas morreram após caírem de cavalos no Espírito Santo. O caso mais recente foi o do empresário Péricles Junior, de 31 anos, que se acidentou na semana passada e teve a morte cerebral constatada nessa quarta-feira (22).
Segundo a tia do empresário, Nilce Marques, tudo aconteceu durante uma cavalgada noturna em Vila Velha, na última sexta (17). Péricles estava montado no animal por volta das 2 horas da madrugada, quando sofreu uma queda. 
Quem estava presente no local não soube dizer como, de fato, ocorreu o acidente, mas há a desconfiança de que ele possa ter batido a cabeça contra um meio-fio ou no joelho do cavalo. Ele ainda teria negado atendimento médico. 
Em pouco mais de 1 mês, três pessoas morreram ao cair de cavalo no ES
Péricles Junior, de 31 anos, morreu após cair do cavalo em Vila Velha
Péricles Junior, de 31 anos, morreu após cair do cavalo em Vila Velha Crédito: Reprodução | Instagram

Cavalo ficou assustado

Outro caso que chamou a atenção ocorreu em Pinheiros, no Norte do Estado. Uma jovem de 29 anos, identificada como Juliana Baldi, morreu após sofrer uma queda quando andava a cavalo em uma fazenda no município, em 14 de outubro. A vítima chegou a ser socorrida, mas faleceu no dia seguinte. 
Jovem tinha casamento marcado para o dia 16 de novembro
Jovem de 29 anos tinha casamento marcado para o dia 16 de novembro, mas morreu em decorrência de uma queda de cavalo Crédito: Redes Sociais
“Ela estava passeando em uma propriedade. O cavalo se assustou com alguma coisa, saiu correndo e ela não conseguiu segurar. Ela chegou a abraçar o cavalo, mas acabou caindo”, relatou Mauro Rossoni, cunhado da jovem, em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte.

Na Grande Vitória

Poucos dias depois, em 29 de outubro, uma mulher de 53 anos morreu após se desequilibrar e cair quando voltava de um passeio a cavalo entre os bairros Central Carapina e Jardim Tropical, na Serra.
Uma testemunha contou à Polícia Militar que estava de moto, acompanhando um grupo de amigos que voltava de um passeio a cavalo, quando o animal em que a vítima estava acelerou. Foi neste momento que a mulher caiu no chão e morreu no local. O nome dela não foi divulgado.

Por que isso ocorre?

Segundo o neurocirurgião Thiago Lyrio, muitos são os fatores que podem levar uma pessoa a óbito após cair do cavalo. Uma delas é o "chacoalhamento" do crânio, que provoca lesões no cérebro. "Outra possibilidade é ter uma fatura na coluna cervical, que impacta no tronco encefálico – uma região que controla os sinais vitais", disse.
O especialista também cita a possibilidade do indivíduo ficar com os pés presos no estribo. Nesse caso, assim que o animal começar a andar ou até mesmo correr, a vítima pode sofrer com consecutivos impactos no solo, em um período muito curto. "Isso sem contar que nesses ambientes podem ter pedras; coisas que tornam a pancada ainda mais grave", avaliou.

Veja Também

Designer de joias que morreu após cair de cavalo no ES se casaria em um mês

E o que fazer em uma situação como essa?
Thiago Lyrio aconselha que, mesmo se o indivíduo apresentar nenhum ferimento externo, deve procurar atendimento médico o mais rápido possível. 
"Se tiver dor de cabeça, vômito, ficar desacordado por um tempo, esquecer das coisas ou não reconhecer as pessoas, crise convulsiva, é preciso ir ao médico urgentemente. Em casos como esse, qualquer minuto conta", avaliou o neurocirurgião.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Grande Vitória Pinheiros Serra Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados