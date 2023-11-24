Juliana Baldi e Péricles Junior foram duas das vítimas que morreram após caírem do cavalo Crédito: Reprodução | Instagram

Segundo a tia do empresário, Nilce Marques, tudo aconteceu durante uma cavalgada noturna em Vila Velha , na última sexta (17). Péricles estava montado no animal por volta das 2 horas da madrugada, quando sofreu uma queda.

Quem estava presente no local não soube dizer como, de fato, ocorreu o acidente, mas há a desconfiança de que ele possa ter batido a cabeça contra um meio-fio ou no joelho do cavalo. Ele ainda teria negado atendimento médico.

Your browser does not support the audio element. Em pouco mais de 1 mês, três pessoas morreram ao cair de cavalo no ES

Péricles Junior, de 31 anos, morreu após cair do cavalo em Vila Velha Crédito: Reprodução | Instagram

Cavalo ficou assustado

Jovem de 29 anos tinha casamento marcado para o dia 16 de novembro, mas morreu em decorrência de uma queda de cavalo Crédito: Redes Sociais

“Ela estava passeando em uma propriedade. O cavalo se assustou com alguma coisa, saiu correndo e ela não conseguiu segurar. Ela chegou a abraçar o cavalo, mas acabou caindo”, relatou Mauro Rossoni, cunhado da jovem, em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte.

Na Grande Vitória

Uma testemunha contou à Polícia Militar que estava de moto, acompanhando um grupo de amigos que voltava de um passeio a cavalo, quando o animal em que a vítima estava acelerou. Foi neste momento que a mulher caiu no chão e morreu no local. O nome dela não foi divulgado.

Por que isso ocorre?

Segundo o neurocirurgião Thiago Lyrio, muitos são os fatores que podem levar uma pessoa a óbito após cair do cavalo. Uma delas é o "chacoalhamento" do crânio, que provoca lesões no cérebro. "Outra possibilidade é ter uma fatura na coluna cervical, que impacta no tronco encefálico – uma região que controla os sinais vitais", disse.

O especialista também cita a possibilidade do indivíduo ficar com os pés presos no estribo. Nesse caso, assim que o animal começar a andar ou até mesmo correr, a vítima pode sofrer com consecutivos impactos no solo, em um período muito curto. "Isso sem contar que nesses ambientes podem ter pedras; coisas que tornam a pancada ainda mais grave", avaliou.

E o que fazer em uma situação como essa?

Thiago Lyrio aconselha que, mesmo se o indivíduo apresentar nenhum ferimento externo, deve procurar atendimento médico o mais rápido possível.