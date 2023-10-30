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Mulher morre após se desequilibrar e cair de cavalo na Serra

A perícia da Polícia Civil foi acionada para atendimento da ocorrência por volta das 22h30 de domingo (29); vítima morreu no local do acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2023 às 17:09

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 17:09

Uma mulher de 53 anos morreu após se desequilibrar e cair quando voltava de um passeio a cavalo entre os bairros Central Carapina e Jardim Tropical, na Serra, na noite de domingo (29). Uma testemunha contou à Polícia Militar que estava de moto, acompanhando um grupo de amigos que voltava de um passeio a cavalo, quando o animal em que a vítima estava acelerou. Foi neste momento que a vítima caiu no chão e morreu no local. O nome dela não foi divulgado. 
A perícia da Polícia Civil foi acionada para atendimento por volta das 22h30 e informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Há duas semanas, outra morte por queda de cavalo 

Juliana Baldi, Linhares
Juliana Baldi morreu no último dia 15 após cair do cavalo em Pinheiros Crédito: Arquivo Pessoal
A morte registrada na noite de domingo (29) na Serra chama atenção e lembra outro caso semelhante. Há cerca de duas semanas, no dia 14 de outubro, Juliana Baldi, de 29 anos, sofreu um acidente quando andava a cavalo em uma fazenda em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo.
A jovem de 29 anos chegou a ser socorrida após o acidente e foi levada a um hospital em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada do dia seguinte. Juliana Baldi era designer de joias e ourives e, segundo familiares, atuava como catequista em uma Igreja Católica.
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