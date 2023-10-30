Uma mulher de 53 anos morreu após se desequilibrar e cair quando voltava de um passeio a cavalo entre os bairros Central Carapina e Jardim Tropical, na Serra, na noite de domingo (29). Uma testemunha contou à Polícia Militar que estava de moto, acompanhando um grupo de amigos que voltava de um passeio a cavalo, quando o animal em que a vítima estava acelerou. Foi neste momento que a vítima caiu no chão e morreu no local. O nome dela não foi divulgado.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para atendimento por volta das 22h30 e informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Há duas semanas, outra morte por queda de cavalo
A morte registrada na noite de domingo (29) na Serra chama atenção e lembra outro caso semelhante. Há cerca de duas semanas, no dia 14 de outubro, Juliana Baldi, de 29 anos, sofreu um acidente quando andava a cavalo em uma fazenda em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo.
A jovem de 29 anos chegou a ser socorrida após o acidente e foi levada a um hospital em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada do dia seguinte. Juliana Baldi era designer de joias e ourives e, segundo familiares, atuava como catequista em uma Igreja Católica.
Mulher morre após se desequilibrar e cair de cavalo na Serra