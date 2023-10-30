Duas pessoas morrem em acidente entre carros em Fundão

Local do acidente em Fundão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Duas pessoas morreram em um grave acidente entre dois carros na região de Praia Grande, em Fundão , na tarde de domingo (29). Segundo a Polícia Militar , o motorista de um dos veículos morreu no local e uma mulher, que estava no outro automóvel envolvido, chegou a ser socorrida com vida após ser resgatada presa às ferragens, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do automóvel em que ela estava foi preso. Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente.

A equipe da PM acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , porque, ao chegar no local, encontrou a vítima presa às ferragens de um Ford Focus. Foi verificado que o motorista aparentava sinais de que havia consumido bebida alcoólica. Ele fez o teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica, e depois foi levado para a Delegacia de Aracruz.

O Corpo de Bombeiros precisou extrair as duas portas e cortar a coluna do veículo para retirar a vítima, que foi socorrida por uma ambulância do Samu. No entanto, a mulher não resistiu e morreu.

O motorista do Volkswagen Fox teve o óbito constatado na hora. No veículo ainda estavam duas mulheres, mas não há mais informações sobre o estado de saúde delas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na tarde deste domingo (29), por volta das 17h35, para uma ocorrência de colisão com morte em Praia Grande, Fundão. Os corpos da mulher, de 52 anos, e do homem, de 65 anos, foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.