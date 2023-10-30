Mãe diz que jovem morta após tiros em carro na Serra estava sendo ameaçada

Josefa, mãe de Carolayne (em destaque), pediu para que crime que matou a filha seja investigado Crédito: TV Gazeta e Redes Sociais

"Não fui ouvida pela polícia, e minha filha estava sendo ameaçada pela própria irmã dela. A irmã dela foi no comércio com seis moças dentro do carro e ela foi com um cara que o próprio pai ficou vigiando. E ela disse para mim: mãe, se eu for assassinada foi mandado, você pode ter certeza. Não deu 15 dias ela morreu. Agora quero uma resposta, doa a quem doer" Josefa - Mãe de Carolayne Nascimento Barcelos

A reportagem questionou a Polícia Civil se a hipótese de ameaça e crime de mando está sendo investigada, e se a mãe de Carolayne vai ser ouvida. Em nota, a corporação respondeu apenas que: "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). É importante esclarecer que a Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) é a unidade da Polícia Civil responsável por investigar todos os homicídios e tentativas de homicídios contra mulheres cometidos na Grande Vitória. Ou seja, investiga feminicídios e também homicídios com outras motivações. O crime ocorreu na madrugada de sábado e, imediatamente, a equipe do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) iniciou as diligências, que hoje prosseguem em andamento na DHPM. Os detalhes não são divulgados nesta fase do procedimento, pois é necessário preservar a investigação".

Ainda em entrevista ao vivo na TV Gazeta, a mãe de Carolayne pediu por justiça. "Eu quero uma resposta da Justiça pela minha filha, quero investigação rigorosa desse caso. Eu não vou deixar impune, vou correr atrás, vou buscar os meus direitos por ela, porque voltar ela não vai voltar nunca mais."

Protesto

Familiares e amigos de Carolayne organizaram um protesto, desde as 6h desta segunda-feira (30), pedindo justiça pela morte da jovem. Eles fecharam a BR 101, na altura de Divinópolis, na Serra, e também a entrada do bairro.

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, foi até o local para acompanhar o protesto. Os manifestantes estavam fechando a BR 101 e abrindo de cinco em cinco minutos, o que complicou o trânsito. O motorista já sentia o engarrafamento desde Serra Sede, no sentido Norte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 7h50 o grupo liberou a BR 101, mas continuou concentrado às margens da rodovia.

O crime

Carolayne Nascimento Barcelos foi morta a tiros no bairro Divinópolis, na Serra Crédito: Acervo familiar

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou com a família de Carolayne que ela havia ido a uma festa na região. Antes de seguir para casa, no bairro Macafé, região de Serra Sede, a jovem decidiu dar carona a um adolescente de 17 anos que morava nas proximidades.

Moradores relataram que, ao virar uma esquina, o carro foi cercado por criminosos armados, que mandaram a jovem abaixar os vidros. Segundo a família, os vidros elétricos do veículo já estavam com defeito e não funcionavam, o que pode ter dificultado Carolayne de cumprir a ordem dos bandidos. Ela foi baleada diversas vezes, principalmente no rosto. O adolescente não ficou ferido.

O crime aconteceu bem em frente à casa em que o pai e a madrasta de Carolayne moram, em Divinópolis. O carro teria perdido a direção após os disparos, prendendo a saída do portão do casal.

Jovem foi baleada dentro de carro após não conseguir abaixar vidro na Serra Crédito: Deyvison Reis

Segundo a família, depois de vários minutos, o pai conseguiu sair, usando a porta de outro comércio do qual também é dono. Somente então se deu conta de que a vítima era a própria filha.