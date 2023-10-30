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Bairro Divinópolis

Mãe diz que jovem morta após tiros em carro na Serra estava sendo ameaçada

Declaração foi dada em entrevista ao vivo na TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (30); Carolayne Nascimento Barcelos, 25, foi baleada dentro de carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2023 às 10:50

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 10:50

Josefa, mãe de Carolayne (em destaque), pediu para que crime que matou a filha seja investigado
Josefa, mãe de Carolayne (em destaque), pediu para que crime que matou a filha seja investigado Crédito: TV Gazeta e Redes Sociais
A mãe de Carolayne Nascimento Barcelos, jovem morta após levar tiros dentro do próprio carro na Serra, disse que a filha estava sendo ameaçada. A afirmação foi feita ao vivo em entrevista ao Bom Dia ES, nesta segunda-feira (30), durante um protesto contra o crime na BR 101, na altura do bairro Divinópolis
"Não fui ouvida pela polícia, e minha filha estava sendo ameaçada pela própria irmã dela. A irmã dela foi no comércio com seis moças dentro do carro e ela foi com um cara que o próprio pai ficou vigiando. E ela disse para mim: mãe, se eu for assassinada foi mandado, você pode ter certeza. Não deu 15 dias ela morreu. Agora quero uma resposta, doa a quem doer"
Josefa  - Mãe de Carolayne Nascimento Barcelos
Carolayne Nascimento Barcelos, de 25 anos, foi assassinada a tiros na madrugada de sábado (28), na frente da casa do pai, após não conseguir abaixar o vidro do carro a mando de criminosos
A reportagem questionou a Polícia Civil se a hipótese de ameaça e crime de mando está sendo investigada, e se a mãe de Carolayne vai ser ouvida. Em nota, a corporação respondeu apenas que: "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). É importante esclarecer que a Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) é a unidade da Polícia Civil responsável por investigar todos os homicídios e tentativas de homicídios contra mulheres cometidos na Grande Vitória. Ou seja, investiga feminicídios e também homicídios com outras motivações. O crime ocorreu na madrugada de sábado e, imediatamente, a equipe do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) iniciou as diligências, que hoje prosseguem em andamento na DHPM. Os detalhes não são divulgados nesta fase do procedimento, pois é necessário preservar a investigação". 
Ainda em entrevista ao vivo na TV Gazeta, a mãe de Carolayne pediu por justiça. "Eu quero uma resposta da Justiça pela minha filha, quero investigação rigorosa desse caso. Eu não vou deixar impune, vou correr atrás, vou buscar os meus direitos por ela, porque voltar ela não vai voltar nunca mais."

Protesto

Familiares e amigos de Carolayne organizaram um protesto, desde as 6h desta segunda-feira (30), pedindo justiça pela morte da jovem. Eles fecharam a BR 101, na altura de Divinópolis, na Serra, e também a entrada do bairro. 
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, foi até o local para acompanhar o protesto. Os manifestantes estavam fechando a BR 101 e abrindo de cinco em cinco minutos, o que complicou o trânsito. O motorista já sentia o engarrafamento desde Serra Sede, no sentido Norte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 7h50 o grupo liberou a BR 101, mas continuou concentrado às margens da rodovia.

O crime

Carolayne Nascimento Barcelos foi morta a tiros no bairro Divinópolis, na Serra
Carolayne Nascimento Barcelos foi morta a tiros no bairro Divinópolis, na Serra Crédito: Acervo familiar
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou com a família de Carolayne que ela havia ido a uma festa na região. Antes de seguir para casa, no bairro Macafé, região de Serra Sede, a jovem decidiu dar carona a um adolescente de 17 anos que morava nas proximidades.
Moradores relataram que, ao virar uma esquina, o carro foi cercado por criminosos armados, que mandaram a jovem abaixar os vidros. Segundo a família, os vidros elétricos do veículo já estavam com defeito e não funcionavam, o que pode ter dificultado Carolayne de cumprir a ordem dos bandidos. Ela foi baleada diversas vezes, principalmente no rosto. O adolescente não ficou ferido.
O crime aconteceu bem em frente à casa em que o pai e a madrasta de Carolayne moram, em Divinópolis. O carro teria perdido a direção após os disparos, prendendo a saída do portão do casal.
Jovem foi baleada dentro de carro por não conseguir abaixar vidro na Serra
Jovem foi baleada dentro de carro após não conseguir abaixar vidro na Serra Crédito: Deyvison Reis
Segundo a família, depois de vários minutos, o pai conseguiu sair, usando a porta de outro comércio do qual também é dono. Somente então se deu conta de que a vítima era a própria filha.
Ela foi socorrida de carro pelo pai e levada até a Unidade de Pronto Atendimento de Serra Sede, onde os médicos constataram o óbito. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

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