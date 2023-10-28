Quem era a mulher morta a tiros por não abaixar vidro do carro na Serra

Carolayne Nascimento Barcelos foi morta a tiros no bairro Divinópolis, na Serra Crédito: Acervo familiar

Formada em Administração e moradora da região de Serra Sede, a jovem trabalhava com o pai, comerciante antigo de Divinópolis, no mercado da família. Um tio da jovem contou, em entrevista à TV Gazeta, que era Carolayne quem cuidava da parte administrativa do negócio.

"A prioridade dela era ajudar o pai para ver o comércio crescer. O administrativo dela era muito forte. Chegava um cliente, ela recebia com o maior carinho, brincava, sorria e tinha alegria com todos" X - Tio de Carolayne, jovem morta a tiros

Um dos primos de Carolayne disse ao g1 ES na tarde deste sábado (28) que toda a família, assim como moradores do bairro Divinópolis que a conheciam, estão assustados e abalados com a morte da jovem.

"Era muito ligada à família, pai, mãe, tios, primos. Hoje seria um dia normal de trabalho para ela. Os pais estão arrasados. A mãe está à base de calmantes. O bairro inteiro está em luto. Uma menina fora de série, pessoa maravilhosa", disse o primo.

Sobre a ação criminosa que resultou na morte da prima, o familiar disse que é algo comum na região: "Qualquer carro que entra eles mandam abaixar vidro. Se não abaixa, eles atiram. A gente nunca imaginava acontecer uma coisa dessas na família. Mais cedo, o carro dela teve uma pane na parte elétrica. A gente espera uma resposta do poder público".

O velório de Carolayne está previsto para o final da tarde deste sábado (28) na Capela Mortuária de Serra Sede. O sepultamento será no Cemitério Jardim da Paz, no bairro Civit, também na Serra na manhã de domingo (29). Clique aqui para relembrar o caso