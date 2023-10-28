Jovem é morta a tiros por não abaixar vidro de carro em bairro da Serra

Jovem morta a tiros na Serra Crédito: Montagem | Arquivo da família

Uma jovem de 25 anos foi morta a tiros na madrugada deste sábado (28), por não conseguir abaixar os vidros do carro após ordem dada por criminosos no bairro Divinópolis, na Serra. Carolayne Nascimento Barcelos chegou a ser socorrida pelo pai, mas morreu após dar entrada na unidade de pronto-atendimento.

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A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou com a família de Carolayne que ela trabalhava no comércio do pai, no bairro, e havia ido a uma festa na região. Antes de seguir para casa, no bairro Macafé, região de Serra Sede, a jovem decidiu dar carona a um adolescente de 17 anos que morava nas proximidades.

Moradores relataram que, ao virar uma esquina, o carro foi cercado por criminosos armados, que mandaram a jovem abaixar os vidros. Segundo a família, os vidros elétricos do veículo já estavam com defeito e não funcionavam, o que pode ter dificultado Carolayne de cumprir a ordem dos bandidos. Ela foi baleada diversas vezes, principalmente no rosto. O adolescente não ficou ferido.

O crime aconteceu bem em frente à casa em que o pai e a madrasta de Carolayne moram, em Divinópolis. O carro teria perdido a direção após os disparos, prendendo a saída do portão do casal.

Segundo a família, depois de vários minutos, o pai conseguiu sair, usando a porta de outro comércio do qual também é dono. Somente então se deu conta de que a vítima era a própria filha.

Jovem foi morta a tiros porque não conseguiu abaixar vidro de carro em bairro da Serra Crédito: Deyvison Reis/TV Gazeta

Ela foi socorrida de carro pelo pai e levada até a UPA de Serra Sede, onde os médicos constataram o óbito. Ainda de acordo com a família, a jovem era formada em administração e tinha o sonho de fazer o comércio do pai crescer.

A Polícia Militar informou que foi acionada, ainda na madrugada, após relatos de disparos de arma de fogo na rua em questão. No local, a equipe se deparou com um veículo com diversas perfurações de tiro, e moradores informaram que uma jovem tinha sido baleada e socorrida pelo pai à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede.

Jovem foi morta a tiros porque não conseguiu abaixar vidro de carro em bairro da Serra Crédito: Deyvison Reis/TV Gazeta

“Na UPA, os policiais foram informados que a vítima tinha ido a óbito. Ela estava no interior do próprio carro, juntamente com um colega de trabalho, quando foi atingida pelos disparos. O homem não ficou ferido.”

A Polícia Civil, por sua vez, esclareceu que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo de Carolayne foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.”

Velório e sepultamento

Carolayne Nascimento Barcelos será velada à partir das 16 horas deste sábado (28), na Capela Mortuária de Serra-Sede. O sepultamento será feiro no domingo (29), no Cemitério Jardim da Paz, em Civit, na Serra, a partir das 8h. A informação foi repassada pela família da jovem.

Em 2018, jovem foi morta a tiros enquanto buscava bolo

Em agosto de 2018, uma jovem de 22 anos foi assassinada de forma semelhante em Vila Velha, enquanto buscava um bolo de aniversário para celebrar a vida da mãe e da irmã.

Por volta das 22h20, Thaís Oliveira Rodrigues estava em um carro, acompanhada da família, e seguia pelo bairro Morada da Barra, na Avenida Brasil, quando o veículo (que era dirigido pela tia da Thaís) foi parado por bandidos. Pelo menos dois tiros foram disparados. Um acertou a jovem, que chegou a ser levada ao Hospital Santa Mônica, mas não resistiu ao ferimento. O outro atingiu de raspão a avó da jovem.