Corpo de homem é encontrado à beira de estrada em Muniz Freire

O corpo de um homem foi encontrado à beira de uma estrada em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (27). A vítima, que não teve a identidade divulgada, trabalhava em uma propriedade na zona rural do município, segundo informou a Polícia Militar. A corporação destacou ainda que não há informações sobre a motivação do crime.
De acordo com a PM, policiais foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio por disparo de arma de fogo no bairro Fortaleza. No local, a equipe constatou que havia pegadas de sangue da estrada até onde a vítima estava. Também tinha sangue no chão e no mato, próximo ao corpo.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire e, neste momento, outros detalhes da investigação não serão divulgados. Ninguém foi preso.