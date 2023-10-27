Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morto a tiros

Corpo de homem é encontrado à beira de estrada em Muniz Freire

A vítima, que não teve o nome divulgado, trabalhava em uma propriedade da zona rural do município. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

27 out 2023 às 19:22

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 19:22

O corpo de um homem foi encontrado à beira de uma estrada em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (27). A vítima, que não teve a identidade divulgada, trabalhava em uma propriedade na zona rural do município, segundo informou a Polícia Militar. A corporação destacou ainda que não há informações sobre a motivação do crime.
De acordo com a PM, policiais foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio por disparo de arma de fogo no bairro Fortaleza. No local, a equipe constatou que havia pegadas de sangue da estrada até onde a vítima estava. Também tinha sangue no chão e no mato, próximo ao corpo.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire e, neste momento, outros detalhes da investigação não serão divulgados. Ninguém foi preso. 

Veja Também

Homem atropelado por carro em calçada em Cachoeiro está na UTI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Muniz Freire
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados