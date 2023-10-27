Homem atropelado por carro em calçada em Cachoeiro está na UTI

O momento do atropelamento — no final da manhã de quinta-feira (26) — foi registrado por câmeras de monitoramento de comércios locais. O motorista do carro foi levado para atendimento médico em um hospital particular da cidade. Aos militares, ele contou que a pressão estava muito alterada, passou mal e sofreu um apagão. O motorista disse que quando notou que invadiu a calçada, tomou um susto, freou, porém notou que já havia atropelado uma pessoa.

De acordo com familiares do motorista nesta sexta-feira (27), ele recebeu alta e está em casa.

A reportagem procurou as polícias Militar e Civil para saber se o motorista passou por algum teste de bafômetro, mas a informação é de que não havia mais detalhes do fato, além das já divulgadas.