Homem atropelado por carro em calçada em Cachoeiro está na UTI

O pedestre de 34 anos que foi atropelado por um carro que invadiu a calçada da Rua Capitão Deslandes, Centro de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, continua internado na UTI da Santa Casa no município. O motorista, segundo registro da polícia, contou que perdeu o controle do veículo após uma vertigem.
O momento do atropelamento — no final da manhã de quinta-feira (26) — foi registrado por câmeras de monitoramento de comércios locais. O motorista do carro foi levado para atendimento médico em um hospital particular da cidade. Aos militares, ele contou que a pressão estava muito alterada, passou mal e sofreu um apagão. O motorista disse que quando notou que invadiu a calçada, tomou um susto, freou, porém notou que já havia atropelado uma pessoa.
De acordo com familiares do motorista nesta sexta-feira (27), ele recebeu alta e está em casa.
A reportagem procurou as polícias Militar e Civil para saber se o motorista passou por algum teste de bafômetro, mas a informação é de que não havia mais detalhes do fato, além das já divulgadas.
Quanto à investigação do caso e depoimentos dos envolvidos, a Polícia Civil disse que em acidentes em que não há morte e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada.