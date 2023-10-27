Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Homem atropelado por carro em calçada em Cachoeiro está na UTI

Vítima tem 34 anos e está internada na Santa Casa da cidade; o motorista recebeu atendimento médico, mas já teve alta
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 out 2023 às 13:17

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 13:17

O pedestre de 34 anos que foi atropelado por um carro que invadiu a calçada da Rua Capitão Deslandes, Centro de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, continua internado na UTI da Santa Casa no município. O motorista, segundo registro da polícia, contou que perdeu o controle do veículo após uma vertigem.
O momento do atropelamento — no final da manhã de quinta-feira (26) — foi registrado por câmeras de monitoramento de comércios locais. O motorista do carro foi levado para atendimento médico em um hospital particular da cidade. Aos militares, ele contou que a pressão estava muito alterada, passou mal e sofreu um apagão. O motorista disse que quando notou que invadiu a calçada, tomou um susto, freou, porém notou que já havia atropelado uma pessoa.
De acordo com familiares do motorista nesta sexta-feira (27), ele recebeu alta e está em casa.
A reportagem procurou as polícias Militar e Civil para saber se o motorista passou por algum teste de bafômetro, mas a informação é de que não havia mais detalhes do fato, além das já divulgadas.
Quanto à investigação do caso e depoimentos dos envolvidos, a Polícia Civil disse que em acidentes em que não há morte e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados