Carro invade calçada e atropela pedestre em Cachoeiro de Itapemirim

Um motorista de carro invadiu a calçada e atropelou pelo menos um pedestre no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo. Tudo foi gravado por uma câmera de monitoramento, que flagrou o desespero das pessoas, no fim da manhã desta quinta-feira (26). Pelas imagens, aparentemente uma criança pode ter sido atingida. Mas, de acordo com informações de policiais militares, apenas o condutor do veículo e um pedestre de 34 anos foram socorridos. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher e da criança que aparecem nas imagens.

Demandada pela reportagem, a assessoria da Polícia Militar informou que, quando a equipe chegou ao local, encontrou um veículo em cima da calçada, mas tanto a vítima quanto o motorista já tinham sido socorridos para o hospital. Na unidade médica, o condutor relatou aos policiais que perdeu o controle da direção após uma vertigem.

Ainda segundo o relato do condutor — que não teve o nome divulgado, quando notou que invadiu a calçada, tomou um susto e freou o carro. Ao ver que atropelou uma pessoa, saiu do veículo para prestar socorro, mas entrou em estado de choque, pedindo para ser levado ao hospital. O motorista relatou ainda que tinha acabado de buscar o filho na escola, quando teve um apagão e tomou um susto com o grito da criança.