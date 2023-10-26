Afinal, o que causou trânsito caótico na BR 101 entre Serra e Vitória?

De acordo com a Eco 101, devido a um rompimento de cabos de fibra ótica, os semáforos da BR 101, na Serra, tiveram problemas técnicos e não funcionaram corretamente. Por conta disso, equipes da empresa responsável realizaram os devidos reparos. A concessionária reforçou que o funcionamento foi restabelecido por volta das 13h40. Apesar disso, os reflexos ainda foram sentidos horas depois.