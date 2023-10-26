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Situação normalizada

Afinal, o que causou trânsito caótico na BR 101 entre Serra e Vitória?

Eco101 informou que semáforos apresentaram problemas técnicos e, por isso, houve um congestionamento nesta quinta (26). Motoristas relataram uma demora de até 3 horas
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 out 2023 às 18:30

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 18:30

Trânsito na BR 101, na Serra
Aplicativo que monitora o trânsito em tempo real apontou intenso congestionamento na Serra Crédito: Waze
Quem precisou usar a BR 101 para se deslocar entre os municípios de Serra e Vitória foi surpreendido com um trânsito intenso ao longo desta quinta-feira (26). Leitores de A Gazeta relataram uma demora de até três horas para chegar à Capital capixaba. Motoristas que acessaram a Rodovia do Contorno também encontraram lentidão, sobretudo durante a manhã e em parte da tarde.
Por volta das 18h, segundo o aplicativo Waze, que monitora o fluxo de veículos em tempo real, a situação já tinha se normalizado. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Eco101, que também foram procuradas pela reportagem para entender as causas do congestionamento.
De acordo com a Eco 101, devido a um rompimento de cabos de fibra ótica, os semáforos da BR 101, na Serra, tiveram problemas técnicos e não funcionaram corretamente. Por conta disso, equipes da empresa responsável realizaram os devidos reparos. A concessionária reforçou que o funcionamento foi restabelecido por volta das 13h40. Apesar disso, os reflexos ainda foram sentidos horas depois.

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