Afinal, o que causou trânsito caótico na BR 101 entre Serra e Vitória?

Quem precisou usar a BR 101 para se deslocar entre os municípios de Serra e Vitória foi surpreendido com um trânsito intenso ao longo desta quinta-feira (26). Leitores de A Gazeta relataram uma demora de até três horas para chegar à Capital capixaba. Motoristas que acessaram a Rodovia do Contorno também encontraram lentidão, sobretudo durante a manhã e em parte da tarde.
Por volta das 18h, segundo o aplicativo Waze, que monitora o fluxo de veículos em tempo real, a situação já tinha se normalizado. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Eco101, que também foram procuradas pela reportagem para entender as causas do congestionamento.
De acordo com a Eco 101, devido a um rompimento de cabos de fibra ótica, os semáforos da BR 101, na Serra, tiveram problemas técnicos e não funcionaram corretamente. Por conta disso, equipes da empresa responsável realizaram os devidos reparos. A concessionária reforçou que o funcionamento foi restabelecido por volta das 13h40. Apesar disso, os reflexos ainda foram sentidos horas depois.