Hora de tirar o verde e amarelo do armário

A bandeira do Brasil, suas cores e seus símbolos pertencem a todos os brasileiros. Ainda assim, durante muito tempo, o verde e amarelo foram sequestrados por um espectro político que tentou transformá-los em marca exclusiva de sua militância.





O que deveria representar a unidade nacional foi convertido em instrumento de disputa eleitoral ferrenha. As cores da pátria passaram a funcionar como uma espécie de uniforme ideológico.





O problema não está em demonstrar patriotismo por meio da bandeira ou da camisa da seleção. O imbróglio surgiu quando determinados grupos tentaram monopolizar símbolos que representam uma nação inteira.





O verde e amarelo foram utilizados como camuflagem para um fanatismo político que se apresentava como defensor exclusivo do Brasil, difundindo a falsa narrativa de que apenas um lado do campo político seria verdadeiramente patriota, enquanto o outro seria inimigo da pátria.





O resultado dessa apropriação foi perverso e ainda hoje se reflete. Mesmo em tempos de Copa do Mundo, há quem não queira usar a camisa da seleção ou utilizar as cores nacionais por receio de ser confundido com extremista de direita. O que é até compreensível, mas deve ser remediado.





Nesse contexto, além da busca pelo tão sonhado hexa, a Copa do Mundo surge como uma oportunidade para corrigir essa anomalia. O verde e amarelo precisam voltar a ser símbolos de todos.





Precisam deixar de remeter a lideranças políticas, partidos ou movimentos específicos para representar aquilo que sempre deveriam representar: a identidade de um povo.





Num país profundamente cindido por um fanatismo político deletério, fundado na lógica do “nós contra eles”, qualquer elemento capaz de reconstruir minimamente pontes merece ser valorizado.