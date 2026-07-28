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Bairro Divino Espírito Santo

Mais de 3 mil pinos de cocaína são apreendidos em imóvel em Vila Velha

Denúncia levou policiais à residência, onde também foram encontradas pedras de crack e porções de maconha; ninguém foi preso

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 12:41

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

28 jul 2026 às 12:41
Mais de 3 mil pinos de cocaína são apreendidos em imóvel em Vila Velha
Mais de 3 mil pinos de cocaína são apreendidos em imóvel em Vila Velha Polícia Militar

Mais de 3 mil pinos de cocaína foram apreendidos em uma casa no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (27). Além da droga, foram encontradas 43 pedras de crack e 39 porções de maconha. Todo o material estava em um imóvel localizado na Rua Jovercino de Souza.


Segundo a Polícia Militar, a apreensão ocorreu após uma denúncia de que integrantes do tráfico de drogas estariam utilizando a residência para armazenar armas e entorpecentes, além de preparar o material para a venda. 


Ao chegarem ao endereço, os policiais conseguiram visualizar, por uma janela aberta voltada para a rua, uma mochila sobre a pia da cozinha contendo grande quantidade de pinos de cocaína, situação que caracteriza flagrante delito, segundo a corporação. Por isso, os militares entraram no imóvel, mas nenhum suspeito foi encontrado.


Todo o material apreendido foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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