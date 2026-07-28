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Irresistível

Dia da Lasanha: confira receita com o tradicional molho à bolonhesa

Neste 29 de julho, aproveite para celebrar um dos pratos mais queridos pelas famílias brasileiras
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 14:14

Lasanha verde
Lasanha à bolonhesa do chef Aldo Teixeira. Foto: Artur Bragança

Feita de camadas macias e suculentas que se alternam entre massa e recheio, a lasanha é um dos pratos italianos mais apreciados em todo o mundo. No Brasil, é uma tradição do almoço de domingo para muitas famílias, especialmente com molho à bolonhesa. 


Escolhemos essa versão apetitosa para comemorar o Dia da Lasanha nesta terça-feira, 29 de julho. A receita, cedida pelo chef Aldo Teixeira, de São Paulo, ensina o passo a passo do recheio e em seguida o da massa. Confira! 

Lasanha à bolonhesa, por Aldo Teixeira

Ingredientes:


  • 100ml de vinho madeira
  • 400g de muçarela fatiada
  • 500g de carne moída (patinho)
  • 1 cebola média processada
  • 500g de massa para lasanha
  • 1 dente de alho
  • 2 ½ kg de tomates sem pele e sem semente em cubinhos
  • 100g de queijo parmesão ralado
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • Noz-moscada
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto


Modo de preparo:


Molho

  1. Em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho, junte a cebola e refogue.
  2. Adicione a carne e refogue até que mude completamente de cor. Junte o vinho, o sal, a pimenta e a noz-moscada e deixe ferver por dois minutos.
  3. Acrescente os tomates em cubinhos e deixe cozinhar por 25 minutos. Reserve.
  4. Cozinhe a massa deixando-a “al dente”. Escorra e reserve.
  5. Em uma travessa de vidro, monte a lasanha fazendo camadas intercaladas de molho, massa e muçarela, terminando com uma boa camada de parmesão.
  6. Leve a lasanha ao forno aquecido (220º C) por 25 minutos para gratinar.


Receita básica de massa de lasanha (para 4 pessoas)

  • ½ kg de farinha de trigo
  • Sal (cerca de 5 g)
  • 5 ovos


Modo de preparo:


  1. Amontoe a farinha sobre uma superfície de inox ou mármore, fazendo a forma de um vulcão no centro, no qual são colocados o sal e os ovos. 
  2. Misture os ovos com os dedos, trabalhando a massa pouco a pouco, integrando ovos e farinha. 
  3. Amasse paciente e vigorosamente até que a massa fique brilhante e se solte dos dedos, o que pode durar de 10 a 15 minutos. 
  4. Forme uma bola com a massa, deixando-a descansar durante 1 hora, coberta por um pano.
  5. Divida a massa em porções, polvilhando-as com farinha antes de abrir com o rolo ou com a máquina de fazer macarrão. Neste caso, passe primeiro pelos cilindros mais apartados, repetindo a operação com os cilindros cada vez mais próximos, até a regulagem mais estreita possível.
  6. Polvilhe com farinha as partes já prontas, deixando-as secar durante cinco minutos, antes de cortá-las em tiras com a peça de corte mais fino da máquina. 
  7. Polvilhe os macarrões já prontos com farinha, para evitar que grudem.
  8. Cozinhe “al dente” em água e sal, de 2 a 4 minutos; escorra a água, dividindo porções de macarrão ainda um pouco úmidos sobre pratos pré-aquecidos, e sirva com o molho de sua preferência.

Fonte: chef Aldo Teixeira, dos restaurantes Forchetta d'Oro e La Terrina, em São Paulo. 

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Gastronomia Receitas
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