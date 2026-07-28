Dia da Lasanha: confira receita com o tradicional molho à bolonhesa

Feita de camadas macias e suculentas que se alternam entre massa e recheio, a lasanha é um dos pratos italianos mais apreciados em todo o mundo. No Brasil, é uma tradição do almoço de domingo para muitas famílias, especialmente com molho à bolonhesa.
Escolhemos essa versão apetitosa para comemorar o Dia da Lasanha nesta terça-feira, 29 de julho. A receita, cedida pelo chef Aldo Teixeira, de São Paulo, ensina o passo a passo do recheio e em seguida o da massa. Confira!
Lasanha à bolonhesa, por Aldo Teixeira
Ingredientes:
- 100ml de vinho madeira
- 400g de muçarela fatiada
- 500g de carne moída (patinho)
- 1 cebola média processada
- 500g de massa para lasanha
- 1 dente de alho
- 2 ½ kg de tomates sem pele e sem semente em cubinhos
- 100g de queijo parmesão ralado
- 3 colheres (sopa) de azeite
- Noz-moscada
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Molho
- Em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho, junte a cebola e refogue.
- Adicione a carne e refogue até que mude completamente de cor. Junte o vinho, o sal, a pimenta e a noz-moscada e deixe ferver por dois minutos.
- Acrescente os tomates em cubinhos e deixe cozinhar por 25 minutos. Reserve.
- Cozinhe a massa deixando-a “al dente”. Escorra e reserve.
- Em uma travessa de vidro, monte a lasanha fazendo camadas intercaladas de molho, massa e muçarela, terminando com uma boa camada de parmesão.
- Leve a lasanha ao forno aquecido (220º C) por 25 minutos para gratinar.
Receita básica de massa de lasanha (para 4 pessoas)
- ½ kg de farinha de trigo
- Sal (cerca de 5 g)
- 5 ovos
Modo de preparo:
- Amontoe a farinha sobre uma superfície de inox ou mármore, fazendo a forma de um vulcão no centro, no qual são colocados o sal e os ovos.
- Misture os ovos com os dedos, trabalhando a massa pouco a pouco, integrando ovos e farinha.
- Amasse paciente e vigorosamente até que a massa fique brilhante e se solte dos dedos, o que pode durar de 10 a 15 minutos.
- Forme uma bola com a massa, deixando-a descansar durante 1 hora, coberta por um pano.
- Divida a massa em porções, polvilhando-as com farinha antes de abrir com o rolo ou com a máquina de fazer macarrão. Neste caso, passe primeiro pelos cilindros mais apartados, repetindo a operação com os cilindros cada vez mais próximos, até a regulagem mais estreita possível.
- Polvilhe com farinha as partes já prontas, deixando-as secar durante cinco minutos, antes de cortá-las em tiras com a peça de corte mais fino da máquina.
- Polvilhe os macarrões já prontos com farinha, para evitar que grudem.
- Cozinhe “al dente” em água e sal, de 2 a 4 minutos; escorra a água, dividindo porções de macarrão ainda um pouco úmidos sobre pratos pré-aquecidos, e sirva com o molho de sua preferência.
Fonte: chef Aldo Teixeira, dos restaurantes Forchetta d'Oro e La Terrina, em São Paulo.