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CBN e as Dicas do Chef

Pós-praia: experimente uma falsa lasanha de batata

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez!

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 10:49

Publicado em 

25 jan 2025 às 10:49
Lasanha vegetariana é o prato do CBN e as Dicas do Chef
Lasanha de Batata: receita simples para o seu final de semena é simples Crédito: Pixabay
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos ensina uma receita que aprendeu na Itália. De fácil preparo, a falsa lasanha de batata é perfeita para aquele pós-praia, piscina ou cachoeira. Só é preciso um forno! Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - 25 01 25
A RECEITA: Falsa Lasanha de Batata (8 porções)
Ingredientes
  • 4 batatas em rodelas
  • Sal a gosto¼ de xícara (chá) de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • ½ xícara (chá) de leite
  • 1 pitada de noz-moscada
  • 150g de presunto
  • 150g de queijo muçarela
Preparo
  • Cozinhe as batatas em água com sal por 15 minutos. Reserve.
  • Para o molho, em uma panela, derreta a manteiga, acrescente a farinha e misture até dourar.
  • Adicione o leite e mexa sem parar até engrossar.
  • Junte a noz-moscada, retire e reserve.
  • Em um refratário médio, coloque um pouco do molho.
  • Intercale camadas de batatas reservadas, de molho, de presunto e de mussarela até terminarem os ingredientes, acabando com o molho e a mussarela.
  • Leve ao forno alto, preaquecido, por 20 minutos ou até gratinar.
  • Sirva.

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