Pós-praia: experimente uma falsa lasanha de batata

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos ensina uma receita que aprendeu na Itália. De fácil preparo, a falsa lasanha de batata é perfeita para aquele pós-praia, piscina ou cachoeira. Só é preciso um forno! Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - 25 01 25
A RECEITA: Falsa Lasanha de Batata (8 porções)
Ingredientes
Ingredientes
- 4 batatas em rodelas
- Sal a gosto¼ de xícara (chá) de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- ½ xícara (chá) de leite
- 1 pitada de noz-moscada
- 150g de presunto
- 150g de queijo muçarela
- Cozinhe as batatas em água com sal por 15 minutos. Reserve.
- Para o molho, em uma panela, derreta a manteiga, acrescente a farinha e misture até dourar.
- Adicione o leite e mexa sem parar até engrossar.
- Junte a noz-moscada, retire e reserve.
- Em um refratário médio, coloque um pouco do molho.
- Intercale camadas de batatas reservadas, de molho, de presunto e de mussarela até terminarem os ingredientes, acabando com o molho e a mussarela.
- Leve ao forno alto, preaquecido, por 20 minutos ou até gratinar.
- Sirva.