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Praia de Copacabana

Ambulante é preso sob suspeita de cobrar R$ 8.500 em caipirinha no RJ

Turista polonês havia comprado caipirinha por R$ 40; polícia descobriu ainda tentativa de transação de R$ 34.000

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 15:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2026 às 15:25
Homem suspeito de cobrar R$ 8.500 em caipirinha de turista em praia do Rio é levado à delegacia por policiais à paisana
Homem suspeito de cobrar R$ 8.500 em caipirinha de turista em praia do Rio é levado à delegacia por policiais à paisana Reprodução/PCERJ

Um vendedor ambulante foi preso nesta segunda-feira (27) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro sob suspeita de aplicar o chamado "golpe da maquininha" em um turista polonês na praia de Copacabana. Segundo a polícia, Geovani Moisés da Silva dos Santos ofereceu a bebida ao turista por R$ 40, mas cobrou R$ 8.500.


A polícia não informou se Geovani constituiu advogado, e a reportagem não encontrou a defesa dele até a publicação deste texto. A cobrança indevida, equivalente a 6.297 zlotys poloneses (R$ 8.506,09 pela cotação do dia 27), foi feita no cartão de crédito e identificada pelo turista por meio de um aplicativo no celular. Além do valor da caipirinha havia três outras tentativas de transações recusadas que, somadas, ultrapassavam R$ 34 mil.


O suspeito foi encontrado por policiais à paisana na altura do posto 3 da praia de Copacabana e preso em flagrante por estelionato. A Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo) realizou a prisão.


Na semana passada, outro homem fora preso sob suspeita de oferecer duas caipirinhas a R$ 80 e efetuar cobrança de R$ 8.000 no cartão de crédito. A vítima foi um turista francês que também estava na praia de Copacabana.


A Delegacia de Copacabana [12ª DP] é a sexta do estado com mais registros de estelionato em 2026. Foram 1.690 casos de janeiro a junho. O estado tem ao todo 84.297 casos registrados no período.

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