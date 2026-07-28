Trabalhador morre após retroescavadeira tombar em Cachoeiro

Um trabalhador morreu após a retroescavadeira que conduzia tombar de um barranco no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, Leandro Santos Souza, de 43 anos, realizava um serviço de extração de areia quando a máquina apresentou um problema mecânico.





Desgovernada, a retroescavadeira atravessou a Avenida Newton Braga e entrou na propriedade do pai da vítima. Ao passar por um barranco, o veículo tombou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





De acordo com a Polícia Civil, a perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente serão investigadas.