Precisa da identidade com urgência? Saiba como pedir prioridade no ES

Uma viagem marcada, uma cirurgia próxima ou um concurso público podem transformar a espera pela carteira de identidade em uma corrida contra o tempo. No Espírito Santo, quem comprovar que poderá ser prejudicado pelo prazo regular de emissão do documento pode solicitar prioridade para recebê-lo.





O procedimento é adotado pela Polícia Científica para casos de urgência comprovada. Cada pedido é analisado de acordo com a necessidade apresentada e, quando aceito, a emissão é priorizada para que o documento fique pronto antes do compromisso informado.





O atendimento prioritário não representa uma modalidade diferente de carteira de identidade. O cidadão solicita o mesmo documento e passa pelo procedimento habitual, mas a emissão pode ser agilizada diante de uma urgência comprovada.





O atendimento prioritário não representa uma modalidade diferente de carteira de identidade. O cidadão solicita o mesmo documento e passa pelo procedimento habitual, mas a emissão pode ser agilizada diante de uma urgência comprovada.





“A pessoa precisa agendar normalmente. Essa é uma opção que colocamos para atender melhor o cidadão que poderá ter algum prejuízo se tiver que esperar o prazo normal de emissão da carteira de identidade”, explicou o perito oficial Eric Santa Clara, chefe da Seção de Controle de Postos de Identificação Civil.





Atualmente, o prazo informado pela Polícia Científica para a entrega da identidade é de até 40 dias, porque a emissão depende de procedimentos internos e análises periciais. Apesar disso, a maior parte dos documentos fica pronta em até 15 dias.





Segundo Eric, em 2026, a entrega tem ocorrido geralmente entre cinco e 15 dias. “Esse é um procedimento adotado há muito tempo pela Polícia Científica. Não é um novo procedimento. É uma forma de evitar que alguém seja prejudicado em relação ao prazo”, esclareceu.