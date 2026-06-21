ES ganha mais um posto para tirar a Carteira de Identidade Nacional

Manifestantes ocupam o trevo de Bebedouro, na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (22), em protesto contra o número de acidentes registrados no trecho e cobrando medidas para aumentar a segurança de motoristas e moradores. O grupo se reuniu no local às 6h30 e, desde então, tem impedido a passagem de veículos, o que causa um congestionamento na região.





De acordo com apuração da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o trânsito está afetado nos dois sentidos da rodovia. A passagem de veículos está sendo liberada a cada cinco minutos. O desvio por Jataipeba, que estava sendo utilizado pelos motoristas, foi bloqueado por volta das 9h20.





Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a BR 101 permanece interditada e que há duas equipes no local realizando o monitoramento da situação.





A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com a Ecovias Capixaba para obter informações sobre a manifestação e os impactos no trânsito, e aguarda retorno.