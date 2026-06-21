ES ganha mais um posto para tirar a Carteira de Identidade Nacional

Em meio à dificuldade para conseguir vagas para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Espírito Santo, a Polícia Científica vai abrir um novo posto de atendimento em Cariacica, na Grande Vitória. A unidade será inaugurada às 11h30 de segunda-feira (22) e deve ofertar cerca de 400 vagas por mês.
Atualmente, Cariacica conta com um Posto de Identificação Civil no Faça Fácil, responsável por aproximadamente 6.500 atendimentos mensais.
O agendamento para emissão da nova identidade é feito exclusivamente pelo site Agenda ES. As vagas são disponibilizadas uma vez por semana, sempre às 8 horas das sextas-feiras.