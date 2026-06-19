Cariacica ganha novo posto para tirar a nova Carteira de Identidade

Em meio à dificuldade para conseguir vagas para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Espírito Santo, a Polícia Científica vai abrir um novo posto de atendimento em Cariacica, na Grande Vitória. A unidade será inaugurada às 11h30 da próxima segunda-feira (22) e deve ofertar cerca de 400 vagas por mês.





Atualmente, Cariacica conta com um Posto de Identificação Civil no Faça Fácil, responsável por aproximadamente 6.500 atendimentos mensais.





A nova Carteira de Identidade Nacional será obrigatória para todos os brasileiros a partir de 2032. Em entrevista à Rádio CBN Vitória na última semana, o chefe da Seção de Controle de Postos de Identificação Civil, Eric Santa Clara, informou que cerca de 870 mil pessoas emitiram a nova identidade no Estado. O número corresponde a aproximadamente 21% da população capixaba.