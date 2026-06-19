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Cariacica ganha novo posto para tirar a nova Carteira de Identidade

A unidade será inaugurada às 11h30 da próxima segunda-feira (22) e deve ofertar cerca de 400 vagas por mês

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2026 às 14:00
Novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Em meio à dificuldade para conseguir vagas para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Espírito Santo, a Polícia Científica vai abrir um novo posto de atendimento em Cariacica, na Grande Vitória. A unidade será inaugurada às 11h30 da próxima segunda-feira (22) e deve ofertar cerca de 400 vagas por mês.


Atualmente, Cariacica conta com um Posto de Identificação Civil no Faça Fácil, responsável por aproximadamente 6.500 atendimentos mensais.


A nova Carteira de Identidade Nacional será obrigatória para todos os brasileiros a partir de 2032. Em entrevista à Rádio CBN Vitória na última semana, o chefe da Seção de Controle de Postos de Identificação Civil, Eric Santa Clara, informou que cerca de 870 mil pessoas emitiram a nova identidade no Estado. O número corresponde a aproximadamente 21% da população capixaba.

870 mil

Número de pessoas que já têm a nova identidade no Espírito Santo

Como fazer o agendamento

O agendamento para emissão da nova identidade é feito exclusivamente pelo site Agenda ES. As vagas são disponibilizadas uma vez por semana, sempre às 8 horas das sextas-feiras. 

O que é preciso para emitir a CIN 

  • CPF: cópia e original de documento que contenha o CPF ou informar o número durante o atendimento; se não possuir o documento, o cadastro será realizado no local.

  • Certidão: cópia e original, em bom estado, legível e conforme o estado civil atual: solteiro (Certidão de Nascimento); casado (Certidão de Casamento); separado, divorciado ou viúvo (averbada).

  • Comprovante de Residência: cópia e original de boleto de conta de água, ou da energia elétrica, ou de telefone, ou de internet.

  • Menores de 16 anos: além dos documentos do requerente, é necessário apresentar cópia e original do documento com foto e CPF do responsável.

Em quanto tempo o documento fica pronto?

De acordo com o perito oficial, oito em cada dez documentos ficam prontos em até 15 dias. Os demais casos podem demorar mais devido à análise de impressões digitais ou à necessidade de atualização de dados na base da Receita Federal em situações de divergência de informações.

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