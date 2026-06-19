Mulher fica ferida após ser atropelada na faixa de pedestre por moto em Colatina

Uma mulher de 47 anos ficou ferida após ser atropelada por uma moto enquanto atravessava a faixa de pedestres no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (18).





Segundo a Polícia Militar, após atingir a vítima, o motociclista seguiu por cerca de 50 metros, invadiu uma calçada e bateu em dois estabelecimentos comerciais. A corporação informou que, pelas características do acidente, há suspeita de que a moto estivesse em alta velocidade.





O motociclista contou aos policiais que seguia pela avenida quando um carro freou a sua frente. Para evitar uma batida, ele desviou e acabou atropelando a mulher. Já a vítima afirmou que os demais veículos haviam parado na faixa e apenas o motociclista não respeitou a sinalização.





A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Sílvio Avidos. O motociclista sofreu ferimentos nas duas pernas e no braço direito, mas recusou atendimento médico. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.





A Polícia Civil informou que o motociclista foi ouvido e liberado, já que permaneceu no local do acidente e não havia indícios que justificassem a prisão em flagrante. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) da cidade.