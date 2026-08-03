O jovem atleta Davi Gabriel, de 18 anos, foi convocado para defender a Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, que acontece no Oregon, Estados Unidos, entre os dias 5 e 9 de agosto. Davi, da equipe Estação Conhecimento Serra, vai disputar a prova dos 5.000 metros de marcha atlética na pista. O atleta vai acompanhado do seu treinador Diogo Mello.





“Estou muito feliz e orgulhoso por poder representar o meu país no Mundial. Desde o ano passado coloquei na minha cabeça que participar dessa competição era um sonho para mim. Sabia que ia ser muito difícil e, mesmo assim, a gente sempre acreditou, lutamos por isso, corremos atrás, treinamos muito, e agora tenho a felicidade de representar o Brasil oficialmente no Mundial”, destacou o jovem.





O treinador Diogo Mello comentou que a convocação de Davi Gabriel é motivo de muito orgulho para a Estação Conhecimento Serra, para o Espírito Santo e para o atletismo brasileiro. “A participação do Davi no Mundial reflete anos de dedicação, disciplina e compromisso com o esporte e a marcha atlética e um reconhecimento ao trabalho de base desenvolvido pela Estação Conhecimento Serra”.



