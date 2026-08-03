O jovem atleta Davi Gabriel, de 18 anos, foi convocado para defender a Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, que acontece no Oregon, Estados Unidos, entre os dias 5 e 9 de agosto. Davi, da equipe Estação Conhecimento Serra, vai disputar a prova dos 5.000 metros de marcha atlética na pista. O atleta vai acompanhado do seu treinador Diogo Mello.
“Estou muito feliz e orgulhoso por poder representar o meu país no Mundial. Desde o ano passado coloquei na minha cabeça que participar dessa competição era um sonho para mim. Sabia que ia ser muito difícil e, mesmo assim, a gente sempre acreditou, lutamos por isso, corremos atrás, treinamos muito, e agora tenho a felicidade de representar o Brasil oficialmente no Mundial”, destacou o jovem.
O treinador Diogo Mello comentou que a convocação de Davi Gabriel é motivo de muito orgulho para a Estação Conhecimento Serra, para o Espírito Santo e para o atletismo brasileiro. “A participação do Davi no Mundial reflete anos de dedicação, disciplina e compromisso com o esporte e a marcha atlética e um reconhecimento ao trabalho de base desenvolvido pela Estação Conhecimento Serra”.
Conquistas do atleta do Espírito Santo
Davi Gabriel é um dos principais expoentes da nova geração da marcha atlética brasileira. O garoto iniciou sua caminhada no esporte aos 13 anos, na Estação Conhecimento Serra. De lá para cá, alcançou diversas conquistas importantes em sua carreira.
O jovem conquistou a melhor colocação entre os brasileiros no Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipes Sub-20, na prova dos 10 km, com o tempo de 45 minutos e 43 segundos. A competição foi realizada no mês de abril, em Brasília. Além disso, Davi Gabriel é o atual campeão brasileiro de sua categoria.
O atleta do ES também já representou o Brasil no Pan-Americano Sub-20 de marcha atlética de 2025, disputado na Colômbia, e no Sul-Americano Sub-18 de 2024, na Argentina.