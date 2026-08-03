Os fósseis brasileiros guardados em museu britânico que voltarão ao país para recompor acervo do Museu Nacional destruído em incêndio

A perda se deu por duas vias principais: primeiro, as chamas, que reduziram a pó boa parte do que era feito de madeira, pena e outros materiais sensíveis; segundo, o colapso da estrutura do prédio (o Paço de São Cristóvão, que abrigava boa parte das coleções, tem três andares), que estilhaçou as peças de cerâmica e outros materiais que poderiam até resistir ao fogo.