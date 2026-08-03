7 decisões financeiras que as pessoas costumam adiar e depois se arrependem

Os números sugerem que o país amadurece nesse debate, ainda que de forma desigual. O sistema de consórcios atingiu 13,36 milhões de participantes ativos em junho de 2026, novo recorde histórico, e encerrou o primeiro semestre de 2026 com crescimento de 14,6% nas vendas de cotas e R$ 47,32 bilhões em créditos disponibilizados apenas para o mercado automotivo, 9,6% a mais do que no mesmo período de 2025, conforme informações da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC).