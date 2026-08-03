Paquetá celebra volta após lesão e conta o que tem dado errado no Flamengo

Lucas Paquetá celebrou o retorno ao Flamengo após se recuperar de lesão na coxa esquerda, que aconteceu na Copa do Mundo. O meia analisou o momento do time rubro-negro, que vem de empates com São Paulo, no Maracanã, e Internacional, fora de casa, e busca se reencontrar para voltar a encostar no Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro.





O camisa 20 lembrou, por exemplo, que o elenco teve retorno de muitos jogadores que estiveram no Mundial com as respectivas seleções e a comissão técnica do Fla teve de buscar um período em que eles estiveram sob trabalhos diferentes. "É um todo, a característica do time, a forma de jogar. Se acaba começando o jogo de maneira diferente, perde o controle [do jogo] e isso, Às vezes, é ruim pela forma que jogamos. Mas são momentos. Muitos jogadores voltando de uma Copa do Mundo, alguns em situações diferentes de outros, lesão ou retomando forma física, iss tudo implica um pouco nesta questão de performance, mas não pode ser desculpa. Temos de, em campo, fazer o melhor para que o Flamengo vença", disse Paquetá.





Paquetá está à disposição do técnico Leonardo Jardim para o duelo com o Vitória, no dia 9, no Maracanã. A última partida dele com a camisa rubro-negra foi contra o Cusco, pela Libertadores, no fim de maio.





Acho que é algo que, quem joga no Flamengo, acaba se acostumando com essa pressão de vencer, buscar títulos. Como jogador que disputou duas Copas, a gente vem de frustrações e aprende a se reerguer, sempre trabalhando, buscando ser melhor todos os dias. A gente volta com o sentimento de que tem de fazer melhor. Aqui [no Flamengo] ainda estamos na vice-liderança, temos um jogo a menos, temos chance de buscar esse título, e uma decisão na Libertadores. Apesar dos últimos dois jogos, ainda temos um ano para terminar fazendo o nosso melhor e dando alegria ao torcedor Lucas Paquetá.





O Flamengo está no mercado da bola, e busca um meia, ponta e centroavante, e um dos nomes avaliados pela diretoria é de Luiz Henrique, ex-Fluminense e Botafogo. Questionado sobre conversas com o atacante no período em que foram companheiros na seleção brasileira, Paquetá admitiu o "lobby" e também elogiou Almada, outro alvo da diretoria.





"A gente vê [notícias sobre reforços]. Sempre queremos ter grandes jogadores ao nosso lado, quer estar jogando junto. Esses dois que foram citados são grandes jogadores. Tivemos cada um suas histórias e seriam muito bem-vindos, mas isso é uma questão para a diretoria. Mas, obviamente, brinquei com o Luiz. É um cara que admiro, um grande atleta, grande capacidade. Mas que o clube faça o que tem de fazer e, se vier, será bem-vindo", disse Paquetá.