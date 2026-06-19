AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Trânsito

Passageiros se arriscam na Terceira Ponte após pane em ônibus

Publicado em

19 jun 2026 às 12:33

Passageiros da linha 501 do Sistema Transcol (Terminal de Jacaraípe x Terminal de Vila Velha) precisaram se arriscar na Terceira Ponte após o coletivo apresentar por problemas mecânicos. O veículo ficou parado bem próximo à mureta que separa a pista da Ciclovia da Vida, por onde os passageiros tiveram que passar no momento do desembarque. Veja vídeo:

O caso aconteceu por vola das 6h desta sexta-feira (19), e interditou a Linha Verde, que é destinada ao tráfego exclusivo de ônibus, motos, táxis, caminhões pequenos e veículos de emergência. 


A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o ônibus foi removido por um guinho, liberando a via por volta de 6h40. Os passageiros foram transferidos para outro coletivo. Apesar da forma como ocorreu o desembarque, a Ceturb afirmou que não houve registro de feridos de outras intercorrências durante o incidente. 

Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Em Cariacica

ES ganha mais um posto para tirar a Carteira de Identidade Nacional

Publicado em 21/06/2026 às 10:18
Novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Em meio à dificuldade para conseguir vagas para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Espírito Santo, a Polícia Científica vai abrir um novo posto de atendimento em Cariacica, na Grande Vitória. A unidade será inaugurada às 11h30 de segunda-feira (22) e deve ofertar cerca de 400 vagas por mês.


Atualmente, Cariacica conta com um Posto de Identificação Civil no Faça Fácil, responsável por aproximadamente 6.500 atendimentos mensais.

O agendamento para emissão da nova identidade é feito exclusivamente pelo site Agenda ES. As vagas são disponibilizadas uma vez por semana, sempre às 8 horas das sextas-feiras. 

Veja Também 

Tempo muda na Grande Vitória; frente fria; chuva; frio

Inverno 2026 já começa com onda de frio e previsão de muita chuva

Sorteio das loterias da Caixa

Mega-Sena 3021: apostas do ES ganham quase R$ 31 mil cada

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena 3021: apostas do ES ganham quase R$ 31 mil cada

Publicado em 21/06/2026 às 08:42

Duas apostas do Espírito Santo ganharam R$ 30.910,50 cada uma no concurso 3021 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (20). Os bilhetes acertaram cinco das seis dezenas e ficaram a apenas um número do prêmio principal, de R$ 39 milhões, que saiu para um apostador de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.


Os números sorteados foram: 16 - 19 - 22 - 24 - 46 - 58.


Os bilhetes capixabas que "bateram na trave" foram registrados em Aracruz, no Norte do Estado, e em Vitória.

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte do ES

Polícia identifica suspeitos de pichações ligadas a facção criminosa e recaptura foragido em Rio Bananal

Publicado em 20/06/2026 às 18:38
As pichações foram feitas em imóveis, postes, placas e outros espaços públicos em Rio Bananal
As pichações foram feitas em imóveis, postes, placas e outros espaços públicos em Rio Bananal Reprodução - Redes Sociais

Dois suspeitos de envolvimento em pichações com referências a uma facção criminosa foram identificados pela Polícia Civil durante uma operação realizada em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (19). Segundo as investigações, a dupla teria espalhado inscrições em imóveis e espaços públicos da comunidade de São Jorge de Tiradentes com o objetivo de intimidar os moradores.

De acordo com a Polícia Civil, as pichações foram feitas na madrugada do dia 18 de junho em imóveis, postes, placas e outras áreas públicas, causando preocupação entre a população local. Ainda segundo a corporação, a ação tinha como objetivo reforçar a presença do grupo criminoso na região. Durante as investigações, a polícia também descobriu que as motocicletas utilizadas nas pichações teriam sido empregadas em outros crimes, como agressões praticadas contra duas pessoas nos dias 11 e 15 de junho, em ocorrências ligadas à cobrança de dívidas do tráfico de drogas.

Durante a operação, os suspeitos tentaram fugir ao perceber a chegada das equipes policiais, mas foram cercados e abordados. Um deles, de 22 anos, confessou participação nas pichações, mas foi liberado após prestar depoimento, por não estar em situação de flagrante e não haver mandado de prisão em aberto contra ele. Já o outro suspeito, de 28 anos, foi identificado como foragido do sistema prisional após não retornar de uma saída temporária. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, reconduzido ao sistema prisional.

Veja Também 

A estrada ficou coberta por geada, que também formou uma fina película de gelo sobre lagos e poças de água

Parque do Caparaó volta a amanhecer com vegetação coberta por geada no ES

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Veja vídeo

Fiação de poste pega fogo na Avenida Fernando Ferrari em Vitória

Publicado em 20/06/2026 às 13:05

A fiação de um poste pegou fogo na manhã deste sábado (20) na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória. O incêndio chamou a atenção de motoristas que passavam pela via e registraram as imagens em vídeo. As chamas se espalharam, mas, segundo a concessionária EDP, não afetaram o fornecimento de energia na região.


Conforme informações da empresa, a origem do fogo não tem relação com as instalações elétricas. "A EDP informa que trata-se de uma ocorrência em cabos de telecomunicações, que pertencem e são de responsabilidade das empresa de telefonia. O fornecimento de energia na região está normalizado. As empresas responsáveis foram notificadas para que realizem os reparos necessários", diz, em nota.


O Corpo de Bombeiros também foi procurado pela reportagem de A Gazeta, mas não deu retorno até a publicação da matéria. O texto poderá ser atualizado em caso de posicionamento da corporação. 

Veja Também 

Mãe e filho de 2 anos foram sequestrados na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra

Mais um corpo é encontrado em mesma área de mata na Serra

Segundo a Ecovias Capixaba, o trânsito na rodovia foi afetado durante o trabalho das equipes

Motociclista morre após colisão com carro na BR 101, em Linhares

DHPP na Serra:

Motorista de aplicativo é morto a tiros no meio da rua e tem carro levado na Serra

Link copiado com sucesso

Aline Nunes

Repórter / [email protected]
Aline Nunes
Trânsito afetado

Motociclista morre após colisão com carro na BR 101, em Linhares

Publicado em 20/06/2026 às 10:42
Segundo a Ecovias Capixaba, o trânsito na rodovia foi afetado durante o trabalho das equipes
Vítima não resistiu aos ferimentos após uma colisão transversal e morreu no local do acidente. Montagem | Fotos de leitores

Um acidente envolvendo um carro modelo BYD Dolphin e uma motocicleta Honda CG deixou um idoso morto na BR 101, na altura do bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na sexta-feira (19). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi transversal. A vítima, de 72 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia foi acionada.


Segundo a Ecovias Capixaba, o acidente ocorreu por volta das 16h32. Devido aos trabalhos realizados no local, o trânsito foi afetado, e o trecho foi totalmente liberado por volta das 19h51.


A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

Veja Também 

Acidente envolve carro, moto e van na BR 101 em Linhares

A tragédia da BR 101 é a mesma de ruas e avenidas do ES

Caso aconteceu na altura do km 215 da BR-101

Moto furtada em MG é recuperada depois de 8 anos na BR 101 em Ibiraçu

Guilherme Brito Neves Ferreira morreu após ser atingido por uma carreta na BR-101, em São Mateus

Ciclista de 14 anos morre atropelado por carreta na BR 101 em São Mateus

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Motorista de aplicativo é morto a tiros no meio da rua e tem carro levado na Serra

Publicado em 20/06/2026 às 10:21
DHPP na Serra:
O caso vai ser investigado pela DHPP da Serra, segundo a Polícia Civil A Gazeta

Um homem identificado como José de Sena Filho foi morto a tiros, no bairro Vista da Serra II, na Serra, na noite de sexta-feira (19). Vizinhos relataram à polícia ter ouvido disparos e pedidos de socorro e, ao saírem de suas casas, já se depararam com a vítima caída na rua.


Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Marlon Andrade, que era amigo da vítima, relatou que José era motorista de aplicativo e havia comprado um carro recentemente para fazer "corridas". O veículo teria sido roubado durante o crime.


"A gente já viajou junto fazendo obra missionária e ele confessou que tinha comprado o carro justamente para isso e que tinha que trabalhar muito para conseguir pagar o carro. Era um menino esforçado, ele lutou muito para se manter. Ninguém está acreditando que isso aconteceu", disse.


Natural da Bahia, José era missionário e tocava guitarra em uma igreja evangélica do bairro Carapina Grande, onde residia há pelo menos cinco anos.


Uma moradora da rua em que a vítima foi encontrada disse que um policial informou que José havia saído correndo de uma direção, pedindo socorro, e que havia sido assaltado após uma corrida iniciada em Planalto Serrano, no mesmo município. 


"Ele veio correndo, pedindo socorro. Caiu aqui na rua e ainda estava vivo quando saí para ver o movimento", declarou, sem se identificar.


Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas José não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu a caminho do hospital.


Ainda de acordo com a moradora, o socorro teria demorado pelo menos 40 minutos para chegar ao local. A coordenação do Samu 192 informou que vai apurar as circunstâncias do atendimento.

Procurada, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.


O corpo de José foi encaminhado para o  Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.  


A Polícia Civil reforça que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ; e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual. 

Veja Também 

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (19), na altura do km 145

Carreta desengrena, atravessa pista e deixa motociclista ferido na BR 101, em Linhares

Imagem de destaque

'Misantropia': a mensagem enviada com alerta pela Defesa Nacional após invasão hacker

Imagem de destaque

Por que caso Mariana Ferrer se tornou emblemático e será julgado de novo após decisão do STF

Link copiado com sucesso

Por Redação

/
Por Redação
Km 145

Carreta desengrena, atravessa pista e deixa motociclista ferido na BR 101, em Linhares

Publicado em 20/06/2026 às 09:34

Uma carreta desengrenou, atravessou a pista e se envolveu em um acidente com uma motocicleta na altura do km 145 da BR 101, em Linhares. Com o impacto da colisão, o veículo de carga avançou sobre a calçada, derrubou o muro de um galpão e ficou atravessado na via (veja o vídeo acima).


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta estava estacionada quando desengrenou e se movimentou sozinha, atravessando a pista. O motociclista que seguia pela rodovia não conseguiu evitar a colisão. No momento do acidente, não havia ninguém no interior da carreta.


O motociclista sofreu ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL). O caminhoneiro não ficou ferido.


Segundo a PRF, após o acidente, as pistas laterais foram utilizadas para manter o fluxo de veículos no local e evitar os impactos no trânsito.

Veja Também 

Família morta acidente BR101 Jaguaré Norte ES

Preso motorista que causou acidente e morte de família na BR 101 Norte

Acidente envolve carro, moto e van na BR 101 em Linhares

A tragédia da BR 101 é a mesma de ruas e avenidas do ES

Caminhonete atinge casa às margens da BR 101 em Sooretama

Picape invade e destrói parte de casa à margem da BR 101, em Sooretama

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte capixaba

Homem com faca assusta comerciantes e pedestres no Centro de São Mateus

Publicado em 19/06/2026 às 17:52
Arma usada pelo suspeito foi apreendida pelas corporações
Faca foi apreendida Guarda Municipal de São Mateus

Um homem que portava uma faca foi detido após assustar comerciantes e pedestres no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (19).


Segundo a Polícia Militar, ele apresentava comportamento compatível com um surto, mantendo discursos de cunho religioso e demonstrando bastante agitação.


O homem foi encaminhado à delegacia e acabou liberado após assinar um termo de compromisso.

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Vitória

Homem é esfaqueado durante briga em praça de Jardim da Penha

Publicado em 19/06/2026 às 17:16
Mulher grávida foi esfaqueada em praça em Jardim da Penha, em Vitória
Briga em praça de Jardim da Penha mobiliza a polícia Leitor A Gazeta

Um homem foi esfaqueado durante uma briga na praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha, Vitória, na tarde desta sexta-feira (19). A confusão envolveu três pessoas, entre elas uma gestante.


Segundo uma testemunha, o homem e a grávida começaram a discutir por volta das 14h. Nesse momento, outra mulher teria pegado uma faca para defender a gestante e atingido a vítima. Os envolvidos vivem em situação de rua.


A Polícia Militar foi acionada e deteve o homem ferido e a mulher apontada como autora da facada. Os dois foram encaminhados à delegacia. 

Veja Também 

Dinheiro apreendido durante a Operação Jogo de Peças envolvendo ex-diretor da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí

PF apreende mais de R$ 100 mil na casa de ex-diretor de hospital no Sul do ES

Imagem de destaque

Morre aos 95 anos Geraldo Domingues Carneiro, fundador da Escola São Domingos

Artista Josélia Andrade

Mostra gratuita em Vitória usa performance para refletir sobre violências contra mulheres negras

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Polícia investiga

Mulher fica ferida após ser atropelada na faixa de pedestre por moto em Colatina

Publicado em 19/06/2026 às 11:49
Acidente aconteceu no bairro São Silvano, na noite de quinta-feira (18)
Equipe do Samu atuou no socorro à vítima do atropelamento.
 Leitor | A Gazeta

Uma mulher de 47 anos ficou ferida após ser atropelada por uma moto enquanto atravessava a faixa de pedestres no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (18). 


Segundo a Polícia Militar, após atingir a vítima, o motociclista seguiu por cerca de 50 metros, invadiu uma calçada e bateu em dois estabelecimentos comerciais. A corporação informou que, pelas características do acidente, há suspeita de que a moto estivesse em alta velocidade.


O motociclista contou aos policiais que seguia pela avenida quando um carro freou a sua frente. Para evitar uma batida, ele desviou e acabou atropelando a mulher. Já a vítima afirmou que os demais veículos haviam parado na faixa e apenas o motociclista não respeitou a sinalização.


A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Sílvio Avidos. O motociclista sofreu ferimentos nas duas pernas e no braço direito, mas recusou atendimento médico. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.


A Polícia Civil informou que o motociclista foi ouvido e liberado, já que permaneceu no local do acidente e não havia indícios que justificassem a prisão em flagrante. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) da cidade.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Torta banoffee

Torta banoffee com raspas de chocolate: receita é fácil de fazer e de agradar

Trecho em obras na BR 101 entre Anchieta a Atílio Vivácqua

BR 101 em transformação: investimentos que preparam o ES para as próximas décadas

Imagem de destaque

Tarot semanal: previsão para os signos de 22 a 28 de junho de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados