Passageiros se arriscam na Terceira Ponte após pane em ônibus

Passageiros da linha 501 do Sistema Transcol (Terminal de Jacaraípe x Terminal de Vila Velha) precisaram se arriscar na Terceira Ponte após o coletivo apresentar por problemas mecânicos. O veículo ficou parado bem próximo à mureta que separa a pista da Ciclovia da Vida, por onde os passageiros tiveram que passar no momento do desembarque. Veja vídeo:
O caso aconteceu por vola das 6h desta sexta-feira (19), e interditou a Linha Verde, que é destinada ao tráfego exclusivo de ônibus, motos, táxis, caminhões pequenos e veículos de emergência.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o ônibus foi removido por um guinho, liberando a via por volta de 6h40. Os passageiros foram transferidos para outro coletivo. Apesar da forma como ocorreu o desembarque, a Ceturb afirmou que não houve registro de feridos de outras intercorrências durante o incidente.