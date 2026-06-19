Ex-vice-prefeito de Ibitirama é solto logo após ser condenado por matar a esposa

O ex-vice-prefeito de Ibitirama Célio Martins Morales foi condenado a 3 anos e 11 meses de prisão por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pela morte da esposa, Vanuza Spala de Almeida, de 41 anos. Logo após a sentença, o juiz concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade e ele recebeu alvará de soltura. O julgamento aconteceu na quinta-feira (18), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi encontrada morta com um tiro no peito, dentro da casa do casal, no dia 8 de abril de 2023.





De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a decisão foi tomada pelo conselho de sentença do tribunal do júri após um dia de julgamento. Os jurados entenderam que a morte de Vanuza ocorreu de forma acidental, sem que Célio tivesse intenção de matá-la. Tese diferente da defendida pelo órgão ministerial, que sustentava a ocorrência de homicídio doloso qualificado por feminicídio.





Além da condenação por homicídio culposo, Morales também foi considerado culpado pelos crimes de fraude processual e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. As penas somadas chegaram a 3 anos e 11 meses de prisão. Como já estava preso preventivamente há 3 anos e 3 meses, o ex-vice-prefeito teve a liberdade concedida.





Em nota, o MPES informou que vai recorrer da decisão. O Ministério Público destacou ainda que continuará atuando no combate à violência de gênero e na defesa da vida. A reportagem tenta contato com a defesa de Célio Morales.





O julgamento foi realizado em Cachoeiro de Itapemirim após decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que determinou o desaforamento do caso. O processo tramitava na Comarca de Ibitirama, onde ocorreu o crime. A mudança aconteceu por conta da influência política e do prestígio local de Morales, fatores que, segundo a Justiça, poderiam comprometer a isenção do julgamento e aumentar a comoção popular em torno do caso.





Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Céio Morales recebeu alvará de soltura na manhã desta sexta-feira (19).