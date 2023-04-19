Ex-vice-prefeito de Ibitirama suspeito de matar a mulher é preso

Vanuza Spala de Almeida e o ex vice prefeito de Ibitirama, Celio Martins Morales Crédito: Reprodução/ Facebook

Segundo o delegado de Ibitirama, Tiago Dorneles, Celio Martins Morales se apresentou na Delegacia de Ibatiba, acompanhado de um advogado, na manhã desta quarta-feira. “Ele estava tranquilo e se reservou no direito constitucional de ficar em silêncio novamente. Demos cumprimento ao mandado de prisão e ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim”, contou o delegado.

O delegado explicou que agora a Polícia Civil tem 10 dias para finalizar a conclusão do inquérito policial e remeter o documento ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que vai analisá-lo para mover a ação penal. “Neste período em que esteve foragido, ele estava em Goiás. A defesa sustenta a hipótese de suicídio, mas a investigação aponta um crime de feminicídio”, afirmou o titular da Delegacia de Ibitirama, Tiago Dorneles.

Celio Martins Morales compareceu junto com o advogado na manhã desta quarta-feira Crédito: Polícia Civil

Sobre o crime

Vanuza Spala de Almeida, de 41 anos, foi encontrada morta com um tiro no peito, na madrugada do dia 9 de abril deste ano, um domingo, no banheiro da residência do casal, que fica às margens da ES 185, na localidade de Barra Feijão Cru, zona rural.

Na ocasião, segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, Celio Martins Morales, ligou para familiares e pediu ajuda para que socorressem a esposa e, depois do resgate, deixou o local. O ex-vice-prefeito contou aos familiares que a mulher teria atirado contra ela, depois de entrar no banheiro para tomar banho. Vanuza chegou a ser socorrida para um hospital, mas chegou à unidade sem vida.

A Polícia Militar foi até a residência do casal para que o cenário fosse analisado. Na casa, os militares não encontraram manchas de sangue ou pegadas, mas havia indícios de que a residência teria sido limpa. A arma, uma carabina Rossi calibre .22, foi apreendida.