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Investigação

Morte de mulher de ex-vice-prefeito de Ibitirama é tratada como feminicídio

Vanuza Spala de Almeida, de 41 anos, foi encontrada morta com um tiro no peito no banheiro de casa; ela era esposa de Celio Martins Morales, de 56 anos – que se apresentou à polícia com advogado

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 10:57

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 abr 2023 às 10:57
Vanuza Spala de Almeida
Vanuza Spala de Almeida Crédito: Reprodução/ Instagram @vanuzaspalaalmeida
morte de Vanuza Spala de Almeida, de 41 anos, esposa do ex-vice-prefeito de Ibitirama Celio Martins Morales, de 56 anos, é investigada como um caso de feminicídio, segundo a Polícia Civil. Conforme ocorrência da Polícia Militar, o marido foi quem pediu ajuda de familiares para que socorressem a mulher, mas após a chegada do socorro, ele deixou o local.
Vanuza foi encontrada morta com um tiro no peito, na madrugada deste domingo (9), dentro banheiro da residência do casal, que fica às margens da ES 185, na localidade de Barra Feijão Cru, zona rural do município. Ela chegou a ser socorrida para um hospital, mas chegou à unidade sem vida. Celio contou aos familiares que a mulher teria tirado a própria vida.
Polícia Civil enviou nota, na manhã desta terça-feira (11), informando que o caso segue sob investigação na Delegacia de Ibitirama e é tratado como feminicídio. A corporação destacou que, na segunda-feira (10), Celio Martins Morales se apresentou espontaneamente na unidade policial acompanhado de um advogado e se reservou ao direito constitucional de ficar em silêncio.
A corporação esclareceu que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão em aberto. No caso, segundo a Polícia Civil, como não se configurou nenhuma das duas situações, o homem foi liberado. "Outros detalhes não serão informados por enquanto, para não atrapalhar as investigações", finalizou.

SOBRE O CASO

No registro da PM, consta que o marido de Vanuza, o ex-vice-prefeito do município Celio Martins Morales, pediu ajuda de familiares para resgatar a mulher. No hospital, os socorristas relataram aos militares que encontram a vítima caída dentro do banheiro, próximo ao vaso sanitário, e com uma arma de fogo ao lado dela.
Célio disse aos familiares ao ligar pedindo por socorro que Vanuza disse a ele que iria tomar banho e, após a mulher entrar no banheiro, ele ouviu o disparo. O marido da vítima teria acompanhado a equipe de resgate até o hospital, depois deixou o local.
A Polícia Militar foi até a residência do casal, onde, uma familiar, que morava próximo do endereço, atendeu os militares e contou que por volta das 22h30, o ex-vice-prefeito fez contato por telefone pedindo ajuda, relatando que a esposa teria tirado a própria vida, e o socorro foi acionado.
Ela prestou apoio aos militares e abriu a casa para que o cenário fosse analisado. Na casa, os militares não encontraram manchas de sangue ou pegadas, mas havia indícios de que a residência teria sido limpa.
Ao ser questionada, ela disse que não teria mexido no local, apenas trancado tudo após o socorro da vítima. A arma, uma carabina Rossi calibre .22, foi apreendida.

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