Morte de mulher de ex-vice-prefeito de Ibitirama é tratada como feminicídio

Vanuza Spala de Almeida Crédito: Reprodução/ Instagram @vanuzaspalaalmeida

Vanuza foi encontrada morta com um tiro no peito, na madrugada deste domingo (9), dentro banheiro da residência do casal, que fica às margens da ES 185, na localidade de Barra Feijão Cru, zona rural do município. Ela chegou a ser socorrida para um hospital, mas chegou à unidade sem vida. Celio contou aos familiares que a mulher teria tirado a própria vida.

Polícia Civil enviou nota, na manhã desta terça-feira (11), informando que o caso segue sob investigação na Delegacia de Ibitirama e é tratado como feminicídio. A corporação destacou que, na segunda-feira (10), Celio Martins Morales se apresentou espontaneamente na unidade policial acompanhado de um advogado e se reservou ao direito constitucional de ficar em silêncio.

A corporação esclareceu que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão em aberto. No caso, segundo a Polícia Civil, como não se configurou nenhuma das duas situações, o homem foi liberado. "Outros detalhes não serão informados por enquanto, para não atrapalhar as investigações", finalizou.

SOBRE O CASO

No registro da PM, consta que o marido de Vanuza, o ex-vice-prefeito do município Celio Martins Morales, pediu ajuda de familiares para resgatar a mulher. No hospital, os socorristas relataram aos militares que encontram a vítima caída dentro do banheiro, próximo ao vaso sanitário, e com uma arma de fogo ao lado dela.

Célio disse aos familiares ao ligar pedindo por socorro que Vanuza disse a ele que iria tomar banho e, após a mulher entrar no banheiro, ele ouviu o disparo. O marido da vítima teria acompanhado a equipe de resgate até o hospital, depois deixou o local.

A Polícia Militar foi até a residência do casal, onde, uma familiar, que morava próximo do endereço, atendeu os militares e contou que por volta das 22h30, o ex-vice-prefeito fez contato por telefone pedindo ajuda, relatando que a esposa teria tirado a própria vida, e o socorro foi acionado.

Ela prestou apoio aos militares e abriu a casa para que o cenário fosse analisado. Na casa, os militares não encontraram manchas de sangue ou pegadas, mas havia indícios de que a residência teria sido limpa.