Dupla atira em ambulância e homem morre a caminho de hospital no ES

Ambulância teve o pneu furado por tiros em São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 29 anos que havia sido baleado e estava sendo transferido em uma ambulância de São Gabriel da Palha para Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, morreu quando estava a caminho o hospital. Segundo a Polícia Militar, dois criminosos renderam o veículo na estrada para matar Dean Carlos Costa Gonçalves. Mesmo em estado grave, a vítima conseguiu fugir dos suspeitos com os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PM, Dean teria sido vítima de um disparo nas costas quando andava de moto e a bala estava alojada no abdômen. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São Gabriel, na mesma cidade. Na unidade, ainda consciente, a vítima disse que não sabia quem seriam os suspeitos, que haviam chegado em outra moto, mas relatou desconfiar de duas pessoas.

No boletim de ocorrência da Polícia Militar consta a informação de que o hospital solicitou apoio policial porque pessoas consideradas suspeitas estavam passando pelo local. No entanto, não foi pedido que a ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) fosse escoltada pela PM no trajeto para Colatina. A vítima precisou ser transferida de hospital por conta do estado de saúde.

A equipe médica relatou que, no caminho, na altura do bairro Sabía II, em São Domingos do Norte, os socorristas da ambulância que estava fazendo a transferência de Dean foi surpreendida por dois criminosos em uma moto, que perseguiram e atiraram contra o veículo, que ficou com várias marcas dos disparos. A ambulância só parou quando o pneu foi atingido. O motorista, a equipe de socorristas e o homem baleado conseguiram correr para uma região de mata.

Quando chegaram ao local, policiais se depararam com a ambulância vazia. Depois, os militares encontraram o motorista e o socorrista do Samu, que fugiram com a vítima para um matagal. Consta no boletim que os suspeitos localizaram o médico, que foi questionado sobre onde Dean estaria, mas o profissional disse não saber. Em seguida, a dupla foi embora do local.

Dean foi encontrado por policiais perto do asfalto, já sem vida. A PM relatou não haver indícios de que ele tenha sofrido novos disparos. Tudo indica que ele não resistiu aos ferimentos e à falta de medicamentos devido ao ocorrido no caminho para o outro hospital. O motorista da ambulância, os socorristas e o médico não ficaram feridos.

O que diz a Sesa

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) informou que os funcionários da ambulância, alvo de disparos de arma de fogo, não tiveram ferimentos e não precisaram de atendimento médico. Eles foram liberados após prestarem depoimento à Polícia Civil.

"A empresa responsável pela gestão do Samu na região está realizando um trabalho de apoio aos profissionais, de forma coletiva e individual, por meio do serviço de Medicina do Trabalho", completou a pasta.

O que diz a Polícia Civil

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e pediu por um posicionamento sobre o caso. Em nota, a corporação informou que as investigações e as diligências da Delegacia de São Gabriel da Palha, município original da ocorrência, estão em andamento e um suspeito já foi identificado. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, para que a apuração seja preservada.

"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", informou a PC.