Queda de helicóptero que matou empresário e piloto no ES segue em investigação

Oto Carneiro, de 49 anos, e Breno Guglielmi, de 62 anos, morreram após acidente aéreo em Vargem Alta Crédito: Arquivo Pessoal

O helicóptero caiu na área de um sítio na zona rural da localidade Vargem Grande, bem próximo à propriedade de Oto Carneiro, onde, segundo moradores, tinha o costume de pousar. No início da noite, o empresário do setor de rochas voltava de uma visita a uma feira do setor na Grande Vitória quando a aeronave teria colidido com fios de alta tensão e caído na propriedade. As vítimas morreram no local.

Além da Polícia Civil , técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram no local para periciar e descobrir o que provocou o choque nos fios da rede elétrica, fazendo o helicóptero cair.

Dois meses após o acidente, o caso ainda segue sob investigação da Delegacia de Vargem Alta. Segundo a Polícia Civil, a corporação está atuando junto aos trabalhos de apuração do Cenipa, e destacou que, "para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".

Procurada pela reportagem, o Cenipa informou que a apuração segue em andamento. Por nota, o órgão disse que a conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.

O objetivo das investigações, segundo o Cenipa, é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram e não buscam estabelecimento de culpa.

O helicóptero era um Robinson Helicopter, modelo R44 II, fabricado em 2011. O número máximo permitido de passageiros, segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é de três pessoas. O registro da aeronave era para serviços privados.