Helicóptero que caiu em Vargem alta é retirado do local do acidente

O helicóptero foi retirado pelos proprietários da aeronave na manhã desta quarta-feira (15) Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo o advogado da família e amigo do piloto que morreu, Salatiel Pizelli, os proprietários da aeronave foram quem retiraram a pedido da equipe da aeronáutica, e levaram para o galpão que fica no município de Três Rios, no Rio de Janeiro

Pizelli informou que o helicóptero ficará no local e uma nova vistoria será feita pela aeronáutica.

Procurado, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) disse, por meio de nota, que a investigação está em andamento. “A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, comunicou.

Além disso, explicou que “o objetivo das investigações realizadas pelo Cenipa é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram”.

Polícia Civil (PC) também foi procurada e disse que “o helicóptero já foi periciado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Vargem Alta. Outras informações não serão informadas, no momento, para não atrapalhar as investigações”, divulgou.

Relembre o acidente

O helicóptero caiu em um sítio na zona rural da localidade Vargem Grande, em Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (9). As vítimas são o piloto Breno Ricardo Guglielme, de 62 anos, e o empresário Oto Carneiro, de 49 anos, do ramo de rochas ornamentais.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave teria colidido com fios de alta tensão e caído na propriedade.