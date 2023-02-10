Equipe da Aeronáutica investiga causas de queda de helicóptero no ES

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) deu início, na tarde desta sexta-feira (10), à investigação sobre as causas do acidente em que duas pessoas morreram após um helicóptero cair em um sítio na zona rural da localidade Vargem Grande, em Vargem Alta, na região Serrana do Estado, na quinta-feira (9).

Equipe do Cenipa investiga causas da queda de helicóptero em Vargem Alta Crédito: Thomaz Albano

O repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, esteve no local e informou que três pessoas da equipe estão realizando as investigações. Elas são do Serviço Regional de Investigação, Cenipa 3, com sede no Rio de Janeiro (RJ).

Ainda de acordo com a apuração do repórter, a equipe chegou ao local às 16h e começou a coletar informações com os moradores também com a Polícia Militar (PM) . Agora, eles procuram peças da aeronave que estão espalhadas pela região e tentam entender a trajetória que foi feita pelo helicóptero, inclusive no pasto, que é muito alto.

A equipe já adiantou que não vai ser possível fazer toda a investigação nesta sexta (10). Por isso, os profissionais vão para Cachoeiro de Itapemirim descansar e, no sábado (11), retornar para Vargem Alta. O foco principal, no momento, é localizar o rotor de cauda (hélice traseira) que sumiu.

A aeronave só poderá ser retirada pelos proprietários ou seguradora após a perícia. A previsão é que isso ocorra no sábado (11), no fim da tarde, ou no domingo (12). A região está sem energia, devido ao fato de fios de alta tensão terem sido derrubados durante a queda do helicóptero.

O que diz o Cenipa

Acionado pela reportagem, o Cenipa explicou que o objetivo das investigações do órgão são voltados para evitar novos acidente com características semelhantes. Veja na íntegra:

“Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), localizado no Rio de Janeiro(RJ), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-PLF, na quinta-feira (09/02), em Vargem Alta (ES).

Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realizam a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação. O objetivo das investigações realizadas pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram.

A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes. Acesse os links abaixo para saber mais sobre os trabalhos do CENIPA nas investigações e prevenções de acidentes aeronáuticos.”

A equipe do Cenipa procura peças da aeronave que estão espalhadas pela região de Vargem Alta Crédito: Thomaz Albano

Relembre o acidente

O helicóptero caiu em um sítio na zona rural da localidade Vargem Grande, em Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (9). As vítimas são o piloto Breno Ricardo Guglielme, de 62 anos, e o empresário Oto Carneiro, de 49 anos, do ramo de rochas ornamentais.

Oto Carneiro, proprietário da Maq Stone, morto em acidente com helicóptero Crédito: Redes Sociais

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave teria colidido com fios de alta tensão e caído na propriedade.

O helicóptero é um Robinson Helicopter, modelo R44 II, fabricado em 2011. O número máximo permitido de passageiros, segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é de três pessoas. O registro da aeronave era para serviços privados.