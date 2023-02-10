Veja relatos de quem ouviu helicóptero antes de queda em Vargem Alta

Local onde helicópetero caiu em Vargem Alta Crédito: Bruna Hemerly

Em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, a aposentada Maria Fabres tentou ver o pouso do helicóptero. "A gente estava em casa e, quando ouvimos o barulho dele, fomos para o lado da casa para vê-lo pousando. Só que ouvimos um barulho diferente, e o helicóptero não passou. Voltamos pra ver e já estava assim: no chão", disse.

"Talvez, se não fossem os palmitos, o helicóptero teria caído em cima da minha casa" Maria Fabres - Aposentada

O empresário Oto Carneiro Silvestre voltava de uma feira do ramo de rochas ornamentais, na Grande Vitória , quando a aeronave caiu. “Ele era uma pessoa muito boa, honesta. Não tenho o que falar dele. Todo mundo gostava muito dele aqui. Já tem mais de 20 anos que ele vem para cá", contou Maria.

Empresário Oto Carneiro Silvestre morreu em acidente aéreo no ES Crédito: Carlos Barros

Um funcionário da fazenda do empresário, que não preferiu não ser identificado, contou à reportagem da TV Gazeta Sul que também ouviu um barulho do helicóptero no ar e, depois, desconfiou que tinha acontecido algo porque não o viu pousar.

"Tinha esperança de encontrar ele vivo, tentei sinal de celular para ligar, mas, infelizmente, ele já estava sem vida. Na hora que cheguei aqui, só vi ele. O piloto estava mais dentro da aeronave. Não deu pra ver", contou.

Até esta sexta-feira (10), a identidade do piloto do helicóptero – que também morreu no local – não foi divulgada. Os dois eram os únicos ocupantes da aeronave. Nesta manhã, o local da queda continuava isolado, aguardando a perícia. A causa do acidente ainda vai ser apurada.

Casas sem energia

TV Gazeta Sul, quatro residências da região estão sem energia elétrica. De acordo com as informações de populares ao Conforme apuração da repórter Bruna Hemerly, da, quatro residências da região estão sem energia elétrica. De acordo com as informações de populares ao Corpo de Bombeiros , a aeronave colidiu com fios de alta tensão. A EDP está no local, mas depende da perícia para restabelecer o serviço.

Procurada pela reportagem, a concessionária disse que lamenta o acidente e esclareceu que segue, rigorosamente, a regulamentação em vigor.

Velório