Oto Carneiro Silvestre é uma das vítimas do acidente aéreo em Vargem Alta Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Em conversa com a repórter Viviann Barcelos, do g1 ES, o diretor-executivo do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais (Sindirochas), Celmo de Freitas, afirmou que o empresário estava nesta quinta-feira (9) na Vitória Stone Fair, uma feira do ramo de rochas ornamentais que acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, até sexta-feira (10). A identidade do piloto não foi divulgada.

Oto Carneiro, proprietário da Maq Stone, morto em acidente com helicóptero Crédito: Redes Sociais

"Nós temos a confirmação que uma das vítimas do acidente é o Oto Carneiro, que estava na Vitória Stone Fair. Conheço pessoas que estiveram com ele hoje (quinta-feira) à tarde. Apesar de não ter falado com ninguém da família, que não quer falar no momento, profissionais do ramo já confirmaram que é ele", disse.

Your browser does not support the audio element. Empresário que morreu em queda de helicóptero voltava de feira de rochas

O acidente

Duas pessoas morreram após um helicóptero cair em um sítio na zona rural da localidade Vargem Grande, em Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (9).

De acordo com as informações iniciais do atendimento do Corpo de Bombeiros, a aeronave teria colidido com fios de alta tensão e caído na propriedade. O helicóptero transportava piloto e passageiro. Os dois morreram no local.

Helicóptero caiu na zona rural de Vargem Alta Crédito: Leitor | A Gazeta