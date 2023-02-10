Uma das vítimas que estava no helicóptero que caiu na noite desta quinta-feira (9) em Vargem Alta, na região Serrana do Estado, é Oto Carneiro Silvestre, de 49 anos, proprietário da empresa de pedras MaqStone, situada em Cachoeiro de Itapemirim. Equipes da perícia da Polícia Civil que estiveram no local confirmaram a informação para A Gazeta.
Em conversa com a repórter Viviann Barcelos, do g1 ES, o diretor-executivo do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais (Sindirochas), Celmo de Freitas, afirmou que o empresário estava nesta quinta-feira (9) na Vitória Stone Fair, uma feira do ramo de rochas ornamentais que acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, até sexta-feira (10). A identidade do piloto não foi divulgada.
"Nós temos a confirmação que uma das vítimas do acidente é o Oto Carneiro, que estava na Vitória Stone Fair. Conheço pessoas que estiveram com ele hoje (quinta-feira) à tarde. Apesar de não ter falado com ninguém da família, que não quer falar no momento, profissionais do ramo já confirmaram que é ele", disse.
Empresário que morreu em queda de helicóptero voltava de feira de rochas
O acidente
Duas pessoas morreram após um helicóptero cair em um sítio na zona rural da localidade Vargem Grande, em Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (9).
De acordo com as informações iniciais do atendimento do Corpo de Bombeiros, a aeronave teria colidido com fios de alta tensão e caído na propriedade. O helicóptero transportava piloto e passageiro. Os dois morreram no local.
O helicóptero é um Robinson Helicopter, modelo R44 II, fabricado em 2011. O número máximo permitido de passageiros, segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é de três pessoas. O registro da aeronave era para serviços privados.