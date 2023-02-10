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Acidente

Empresário que morreu em queda de helicóptero voltava de feira de rochas

Conforme afirmou um diretor do Sindirochas, Oto Carneiro Silvestre estava na Vitória Stone Fair, na Grande Vitória, e retornava para Vargem Alta
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

09 fev 2023 às 22:19

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 22:19

Oto Carneiro Silvestre é uma das vítimas do acidente em Vargem Alta
Oto Carneiro Silvestre é uma das vítimas do acidente aéreo em Vargem Alta Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Uma das vítimas que estava no helicóptero que caiu na noite desta quinta-feira (9) em Vargem Alta, na região Serrana do Estado, é Oto Carneiro Silvestre, de 49 anos, proprietário da empresa de pedras MaqStone, situada em Cachoeiro de Itapemirim. Equipes da perícia da Polícia Civil que estiveram no local confirmaram a informação para A Gazeta.
Em conversa com a repórter Viviann Barcelos, do g1 ES, o diretor-executivo do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais (Sindirochas), Celmo de Freitas, afirmou que o empresário estava nesta quinta-feira (9) na Vitória Stone Fair, uma feira do ramo de rochas ornamentais que acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, até sexta-feira (10). A identidade do piloto não foi divulgada.
Oto Carneiro, estava na Vitória Stone Fair nesta quinta-feira (9)
Oto Carneiro, proprietário da Maq Stone, morto em acidente com helicóptero Crédito: Redes Sociais
"Nós temos a confirmação que uma das vítimas do acidente é o Oto Carneiro, que estava na Vitória Stone Fair. Conheço pessoas que estiveram com ele hoje (quinta-feira) à tarde. Apesar de não ter falado com ninguém da família, que não quer falar no momento, profissionais do ramo já confirmaram que é ele", disse.
Empresário que morreu em queda de helicóptero voltava de feira de rochas

O acidente

Duas pessoas morreram após um helicóptero cair em um sítio na zona rural da localidade Vargem Grande, em Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (9).
De acordo com as informações iniciais do atendimento do Corpo de Bombeiros, a aeronave teria colidido com fios de alta tensão e caído na propriedade. O helicóptero transportava piloto e passageiro. Os dois morreram no local.
Helicóptero caiu na zona rural de Vargem Alta
Helicóptero caiu na zona rural de Vargem Alta Crédito: Leitor | A Gazeta
O helicóptero é um Robinson Helicopter, modelo R44 II, fabricado em 2011. O número máximo permitido de passageiros, segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é de três pessoas. O registro da aeronave era para serviços privados.

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