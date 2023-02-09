Acidente entre carro e carreta deixa dois feridos na BR 101 em Linhares

Acidente entre um carro e uma carreta deixou duas pessoas feridas no fim da tarde desta quinta-feira (9), na BR 101, na altura do bairro São José, em Linhares

Nas imagens é possível ver que a carreta e a carga ficaram tombadas na pista. A PRF informou que os dois veículos colidiram, mas ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.