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Acidente entre carro e carreta deixa dois feridos na BR 101 em Linhares

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas para um hospital no município
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 fev 2023 às 19:25

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 19:25

Acidente entre um carro e uma carreta deixou duas pessoas feridas no fim da tarde desta quinta-feira (9), na BR 101, na altura do bairro São José, em Linhares
Acidente entre um carro e uma carreta deixou duas pessoas feridas no fim da tarde desta quinta-feira (9), na BR 101, na altura do bairro São José, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente entre um carro e uma carreta deixou duas pessoas feridas no fim da tarde desta quinta-feira (9), na BR 101, na altura do bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas para o Hospital Rio Doce, no município.
Nas imagens é possível ver que a carreta e a carga ficaram tombadas na pista. A PRF informou que os dois veículos colidiram, mas ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.
Acidente entre um carro e uma carreta deixou duas pessoas feridas no fim da tarde desta quinta-feira (9), na BR 101, na altura do bairro São José, em Linhares
Carga que estava na carreta ficou caída ao lado da rodovia Crédito: Leitor | A Gazeta
O trânsito no trecho segue sem interdição. 

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