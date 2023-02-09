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Simulacro

Alunos são flagrados com arma dentro da mochila em escola da Serra

Conforme determina regimento escolar, adolescentes foram transferidos de unidade de ensino após caso ocorrido nesta quinta-feira (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2023 às 18:59

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 18:59

Dois alunos foram flagrados com um simulacro de arma de fogo — que é uma arma falsa — dentro de uma sala de aula da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Antônio José Peixoto Miguel, em Serramar, na Serra, nesta quinta-feira (9).
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Antônio José Peixoto Miguel
Escola da Serra onde alunos foram flagrados com arma falsa Crédito: Google Maps
De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), a direção da escola ficou sabendo dos rumores sobre um aluno estar portando uma arma e acionou a Patrulha Escolar.
Polícia Militar disse que, quando os militares chegaram ao local, foram informados que "um aluno teria levado uma arma falsa para a escola e escondido na bolsa de outro menor. O simulacro foi recolhido pelos militares. Em seguida, os responsáveis pelos adolescentes compareceram no local, sendo informados dos fatos e das devidas medidas adotadas, conforme o regimento do estabelecimento".
Segundo a Sedu, os dois não esclareceram sobre o porte da arma, e as famílias, orientadas sobre o regimento escolar, optaram pela transferência dos alunos.
Alunos são flagrados com arma dentro da mochila em escola da Serra

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