Dois alunos foram flagrados com um simulacro de arma de fogo — que é uma arma falsa — dentro de uma sala de aula da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Antônio José Peixoto Miguel, em Serramar, na Serra, nesta quinta-feira (9).
De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), a direção da escola ficou sabendo dos rumores sobre um aluno estar portando uma arma e acionou a Patrulha Escolar.
A Polícia Militar disse que, quando os militares chegaram ao local, foram informados que "um aluno teria levado uma arma falsa para a escola e escondido na bolsa de outro menor. O simulacro foi recolhido pelos militares. Em seguida, os responsáveis pelos adolescentes compareceram no local, sendo informados dos fatos e das devidas medidas adotadas, conforme o regimento do estabelecimento".
Segundo a Sedu, os dois não esclareceram sobre o porte da arma, e as famílias, orientadas sobre o regimento escolar, optaram pela transferência dos alunos.
Alunos são flagrados com arma dentro da mochila em escola da Serra