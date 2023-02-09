Duas pessoas morreram após um helicóptero cair em um sítio na zona rural da localidade Vargem Grande, em Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo, por volta das 18h30 desta quinta-feira (9). Uma das vítimas é o empresário Oto Carneiro, de 49 anos, do ramo de rochas ornamentais.
De acordo com as informações iniciais do atendimento do Corpo de Bombeiros, a aeronave teria colidido com fios de alta tensão e caído na propriedade. O helicóptero transportava piloto - que ainda nao foi identificado - e passageiro. Os dois morreram no local.
Segundo apuração da repórter Viviann Barcelos, do g1 ES, uma das vítimas foi identificada como Oto Carneiro, proprietário da Maq Stone, empresa situada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A informação foi passada por Celmo de Freitas, diretor-executivo do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais (Sindirochas).
Helicóptero cai e duas pessoas morrem em sítio de Vargem Alta
"Nós temos a confirmação que é o Oto Carneiro, que estava na Vitória Stone Fair hoje (quinta-feira) à tarde. Conheço pessoas que estiveram com ele. Apesar de não ter falado com ninguém da família, que não quer falar no momento, profissionais do ramo já confirmaram que é ele", disse Celmo.
Cinco bombeiros foram deslocados para o sítio, que foi isolado. Equipes estão monitorando riscos em razão do material combustível e destroços na área do acidente. A Polícia Civil foi acionada.
O helicóptero é um Robinson Helicopter, registro PR-PLF, modelo R44 II, fabricado em 2011. O número máximo permitido de passageiros, segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é de três pessoas. O registro da aeronave era para serviços privados.