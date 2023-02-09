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Acidente

Helicóptero cai e duas pessoas morrem em sítio de Vargem Alta

Aeronave teria colidido em fios de alta tensão nesta quinta-feira (9); umas das vítimas é o empresário Oto Carneiro, do ramo de rochas ornamentais
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 fev 2023 às 20:45

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 20:45

Helicóptero cai e duas pessoas morrem na zona rural de Vargem Alta
Helicóptero cai e duas pessoas morrem na zona rural de Vargem Alta Crédito: Leitor | A Gazeta
Duas pessoas morreram após um helicóptero cair em um sítio na zona rural da localidade Vargem Grande, em Vargem AltaRegião Serrana do Espírito Santo, por volta das 18h30 desta quinta-feira (9). Uma das vítimas é o empresário Oto Carneiro, de 49 anos, do ramo de rochas ornamentais. 
De acordo com as informações iniciais do atendimento do Corpo de Bombeiros, a aeronave teria colidido com fios de alta tensão e caído na propriedade. O helicóptero transportava piloto - que ainda nao foi identificado - e passageiro. Os dois morreram no local.
Segundo apuração da repórter Viviann Barcelos, do g1 ES, uma das vítimas foi identificada como Oto Carneiro, proprietário da Maq Stone, empresa situada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A informação foi passada por Celmo de Freitas, diretor-executivo do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais (Sindirochas).
Helicóptero cai e duas pessoas morrem em sítio de Vargem Alta
Oto Carneiro, estava na Vitória Stone Fair nesta quinta-feira (9)
Oto Carneiro, proprietário da Maq Stone, é uma das vítimas do acidente com helicóptero Crédito: Redes Sociais
"Nós temos a confirmação que é o Oto Carneiro, que estava na Vitória Stone Fair hoje (quinta-feira) à tarde. Conheço pessoas que estiveram com ele. Apesar de não ter falado com ninguém da família, que não quer falar no momento, profissionais do ramo já confirmaram que é ele", disse Celmo. 
Aeronave teria colidido em fios de alta tensão nesta quinta-feira (9)
Helicóptero cai e duas pessoas morrem em sítio de Vargem Alta Crédito: Leitor | A Gazeta
Cinco bombeiros foram deslocados para o sítio, que foi isolado. Equipes estão monitorando riscos em razão do material combustível e destroços na área do acidente. A Polícia Civil foi acionada.
Mesmo helicóptero que caiu e matou Oto Carneiro e piloto
Modelo do helicóptero que caiu em Vargem Alta, causando duas mortes Crédito: Divulgação
O helicóptero é um Robinson Helicopter, registro PR-PLF, modelo R44 II, fabricado em 2011. O número máximo permitido de passageiros, segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é de três pessoas. O registro da aeronave era para serviços privados.

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