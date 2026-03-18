Prejuízos

Explosão em obra de ponte destrói parte de casa e causa susto em Vargem Alta

Detonação em Jaciguá lançou detritos sobre imóveis; DER-ES diz que uso de explosivos não era autorizado e que notificou empresa responsável pelas intervenções

Publicado em 18 de março de 2026 às 12:04

Detonação causa danos em casas em Jaciguá, Vargem Alta Crédito: Gustavo Ribeiro

Uma detonação de rochas realizada durante as obras de construção de uma ponte no distrito de Jaciguá, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, causou danos a residências e assustou moradores no fim da tarde de terça-feira (17). A força da explosão lançou detritos que destruíram metade de uma casa. Ninguém ficou ferido.

O incidente ocorreu por volta das 17h. A residência da empresária Fernanda Marqueti foi a mais atingida. Segundo ela, o imóvel havia passado por uma reforma recente e estava disponível para venda ou aluguel. No momento da explosão, Fernanda estava com a chave da casa e pretendia buscar figurinos de uma encenação religiosa guardados na garagem.

“Foi desesperador. Mesmo não morando aqui no momento, passa um filme na cabeça. É um bem que você lutou para conquistar. Graças a Deus ninguém se feriu, mas é um sentimento muito triste de perda”, desabafou a proprietária em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

Explosão causa danos em casas em Vargem Alta 1 de 6

Além da casa de Fernanda, outras residências da localidade foram atingidas por estilhaços nos telhados, mas sem danos graves. As causas do incidente não haviam sido esclarecidas aos moradores até então. Segundo a empresária, representantes da empresa responsável pela obra estiveram no local e prometeram assistência, mas não apresentaram uma explicação técnica para o ocorrido.

Falaram em erro de cálculo, mas ninguém veio falar diretamente comigo no início. Os moradores estão com muitas dúvidas: é permitido usar esse tipo de explosivo tão próximo de residências? Por que não houve uma sirene? Fernanda Marqueti Empresária, proprietária de casa atingida

Vistoria

De acordo com a Prefeitura de Vargem Alta, a obra é de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES). Em nota, o órgão informou que a empresa contratada apresentou um projeto, no qual foi orientada a não utilizar explosivos no desmonte de rochas devido à proximidade de residências.

Segundo o DER-ES, as técnicas autorizadas incluíam o uso de argamassa expansiva, fio diamantado e outros métodos que não utilizam explosivos. O órgão informou ainda que notificou a empresa responsável para prestar esclarecimentos técnicos sobre a detonação ocorrida na terça-feira e determinou a paralisação das atividades de desmonte de rochas até que haja segurança na execução do serviço.

Sobre o imóvel atingido, o DER-ES afirmou que ele já estava em processo de desapropriação, devido a riscos estruturais identificados durante as obras de pavimentação e drenagem, além da proximidade com as estruturas de contenção da nova ponte. O órgão também informou que os demais imóveis atingidos passaram por vistoria e que os danos serão ressarcidos pela empresa responsável pela obra.

A Prefeitura de Vargem Alta informou que a Defesa Civil esteve no local e elabora um relatório sobre o caso. Uma vistoria técnica também será realizada na tarde desta quarta-feira (18), segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).

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