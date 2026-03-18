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Chinelos "recheados" de haxixe são descobertos em presídio de Vila Velha

Chinelos "recheados" de haxixe são descobertos em presídio de Vila Velha

As drogas estavam dentro do par de calçado de uma visitante, identificada apenas pelas siglas M.A.C, que foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:31

As drogas foram descobertas dentro do chinelo na Penitenciária Estadual de Vila Velha I - PEVV I.

Uma visita social em um presídio acabou em apreensão de nove buchas de haxixe escondidas em um local inusitado e incomum até mesmo para quem atua na área: um par de chinelos. Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus) do Espírito Santo, a visitante, que foi identificada apenas pelas iniciais M.A.C, acabou "desmascarada" ao passar pelo aparelho de scanner corporal, na manhã desta quarta-feira (18), na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV1).

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Um vídeo mostra quando um agente do presídio abre o calçado utilizado no pé esquerdo. Ao cortar a parte interior da sola da sandália, no calcanhar, quatro buchas são encontradas. 

Depois, o agente abre a parte da base do chinelo direito, onde mais duas porções de entorpecentes estão escondidas. Em busca de descobrir mais drogas escondidas, ele abre outra parte da sandália e encontra mais três pedaços, totalizando nove porções de entorpecentes.

A Polícia Civil informou que a mulher foi conduzida pela Polícia Penal à Delegacia Regional de Vila Velha, onde a ocorrência está sendo entregue para adotar as providências cabíveis.

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Chinelos "recheado' de haxixe são descobertos em presídio de Vila Velha

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