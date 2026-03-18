Chinelos "recheados" de haxixe são descobertos em presídio de Vila Velha

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:31
Uma visita social em um presídio acabou em apreensão de nove buchas de haxixe escondidas em um local inusitado e incomum até mesmo para quem atua na área: um par de chinelos. Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus) do Espírito Santo, a visitante, que foi identificada apenas pelas iniciais M.A.C, acabou "desmascarada" ao passar pelo aparelho de scanner corporal, na manhã desta quarta-feira (18), na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV1).
Um vídeo mostra quando um agente do presídio abre o calçado utilizado no pé esquerdo. Ao cortar a parte interior da sola da sandália, no calcanhar, quatro buchas são encontradas.
Depois, o agente abre a parte da base do chinelo direito, onde mais duas porções de entorpecentes estão escondidas. Em busca de descobrir mais drogas escondidas, ele abre outra parte da sandália e encontra mais três pedaços, totalizando nove porções de entorpecentes.
A Polícia Civil informou que a mulher foi conduzida pela Polícia Penal à Delegacia Regional de Vila Velha, onde a ocorrência está sendo entregue para adotar as providências cabíveis.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o