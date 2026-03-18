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Grupo é preso em chácara de São Mateus após confronto com policiais

Grupo é preso em chácara de São Mateus após confronto com policiais

Ação ocorreu em Guriri, na terça-feira (17), e terminou com cinco presos, um adolescente apreendido e apreensão de armas e drogas

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de março de 2026 às 11:37

Grupo é detido em chácara após confronto com a PM em São Mateus
Grupo é detido em chácara após confronto com a PM em São Mateus Crédito: PMES

Cinco pessoas foram presas e um adolescente de 17 anos foi apreendido após um confronto armado com a  Polícia Militar (PM) em uma chácara no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (17). 

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De acordo com a PM, os militares receberam denúncias de que o grupo teria vindo da Bahia com o objetivo de cometer homicídios relacionados ao tráfico de drogas na cidade. O grupo era composto por uma mulher, quatro homens e o adolescente. 

Ao chegarem ao local para verificar a denúncia, os policiais foram recebidos a tiros. Dois suspeitos efetuaram cerca de 22 disparos contra a equipe e fugiram em direção a uma área de mata, deixando para trás uma pistola calibre .40 com munições. Dentro da residência, os militares encontraram outras pessoas. Um dos suspeitos estava armado com uma pistola calibre .380. Além das armas, foram apreendidos carregadores e entorpecentes.

Ao todo, nas duas residências, foram apreendidos: uma pistola calibre .40, um carregador e 23 munições; uma pistola calibre .380, dois carregadores e 27 munições; dez celulares; quatro toucas tipo balaclava; quatro balanças de precisão; R$ 7 em dinheiro; um pote com pedaços de skank; 104 buchas de skank; um tablete da mesma substância; um tablete e meio de crack; três porções de cocaína; e 99 pedras de crack.

Durante a abordagem, um dos detidos informou que havia mais drogas em outro imóvel, no bairro San Remo. No local, os policiais encontraram mais materiais ilícitos.

Polícia Civil informou que a mulher, de 27 anos, e os quatro homens, de 18, 19, 20 e 31 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e munições, incluindo de uso restrito. Todos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

O adolescente vai responder por ato infracional análogo aos mesmos crimes e foi encaminhado a uma unidade de internação do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

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