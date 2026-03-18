Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na BR 101 em Linhares
Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas no km 159 da BR 101, no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 17h40 de terça-feira (17).
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que houve uma colisão transversal entre os veículos e, com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados, sofrendo ferimentos moderados. O motorista do carro não se feriu.
De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, a rodovia precisou ser interditada no sentido Sooretama e foi totalmente liberada cerca de uma hora depois, pouco antes das 19h.