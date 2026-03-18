A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na BR 101 em Linhares

Publicado em 18/03/2026 às 09h16
Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na BR 101, em Bebedouro
Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na BR 101, em Bebedouro Crédito: Graziane Silvestre

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas no km 159 da BR 101, no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 17h40 de terça-feira (17). 

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que houve uma colisão transversal entre os veículos e, com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados, sofrendo ferimentos moderados. O motorista do carro não se feriu.

De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, a rodovia precisou ser interditada no sentido Sooretama e foi totalmente liberada cerca de uma hora depois, pouco antes das 19h.

Publicidade

Idosa e dois cães escapam ilesos de incêndio em casa em Colatina

Publicado em 18/03/2026 às 08h49
Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate às chamas durou cerca de duas horas. O fogo se alastrou pelo segundo andar da casa e comprometeu a estrutura do imóvel

Uma idosa de 76 anos e os dois cachorros dela escaparam ilesos de um incêndio que atingiu uma casa no bairro Esplanada, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (17). O fogo começou por volta das 21h. No momento do incidente, a moradora estava sozinha com os animais de estimação.

De acordo com informações apuradas pelo repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, junto ao filho da idosa, as chamas se espalharam rapidamente e destruíram a estrutura do segundo andar, além de móveis e objetos pessoais, que foram consumidos pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros atuou por cerca de duas horas no combate às chamas. Ainda segundo o filho da mulher, durante a madrugada desta quarta-feira (18), o incêndio chegou a reacender três vezes, mas foi controlado.

A Polícia Militar informou que a suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito no relógio de energia da residência. A causa oficial, no entanto, será confirmada após perícia técnica, prevista para a manhã desta quarta-feira (18). Durante a ocorrência, a Guarda Municipal auxiliou no controle do trânsito na região.

Publicidade

Três apostas do ES levam quase R$ 35 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 18/03/2026 às 07h14

Três apostas feitas no Espírito Santo (Linhares, Piúma e Vitória) acertaram a quina da Mega-Sena e vão receber, cada, R$ 34.815,62. Já o prêmio principal, sorteado na noite de terça (17), saiu para três apostadores. Cada um deles vai receber R$ 34.856.052,53. Os ganhadores são de:

  • Catalão (GO)
  • Camocim (CE)
  • Presidente Castelo Branco (PR)

Os números sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60. Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (19), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Caso seja você o felizardo de ganhar na loteria, como proceder para retirar o prêmio? Qual é o caminho a ser percorrido após acertar na loteria? Assista o vídeo.
Publicidade

Casagrande anuncia aplicação de piso nacional com reajuste de 5,4% ao magistério no ES

Publicado em 17/03/2026 às 21h24

O governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), anunciou, nesta terça-feira (17), a aplicação do piso nacional do magistério nos vencimentos do trabalhadores da educação estadual, com a incidência de reajuste de 5,4% já no contracheque deste mês. 

Em publicação nas redes sociais, Casagrande afirma ter conversado com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), "para dialogar, reconhecer avanços e anunciar medidas importantes para o magistério capixaba".

"Nosso compromisso é seguir criando condições para fortalecer a educação e valorizar os profissionais que fazem a diferença na vida de tantos estudantes", escreveu o socialista na legenda da postagem.

Leia também:

Inmet renova alerta de chuvas intensas para duas regiões do ES

Publicidade

Justiça manda soltar filho de prefeito preso após acidente em Vitória

Publicado em 17/03/2026 às 21h16
Motorista com sinais de embriaguez colidiu com outro carro em Camburi, Vitória
Motorista com sinais de embriaguez colidiu com outro carro em Camburi, Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

A Justiça capixaba concedeu liberdade a Fernando Marques, de 36 anos, preso na madrugada de domingo (15) após um acidente de trânsito no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus-ES), ele foi solto nesta terça-feira (17), após passar por audiência de custódia.

O motorista é filho do prefeito de Laranja da Terra, Joadir Lourenço (sem partido), e, segundo a Polícia Militar, na data do acidente, apresentava sinais de embriaguez e teria tentado fugir sem prestar socorro ao condutor do outro veículo, que teve escoriações leves.

Após o acidente, a Polícia Civil informou que Marques foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Na ocasião, o prefeito Joadir defendeu que, se o filho havia errado, deveria ser responsabilizado legalmente. "Ele precisa responder pelo erro dele. É maior de idade e sabe o que faz”. Procurado nesta terça (17) para comentar a soltura, informou que estava em Brasília a trabalho.

Publicidade

Cartões furtados de idoso são usados para fazer compras em Marataízes

Publicado em 17/03/2026 às 18h44
Suspeito de 18 anos foi preso por furtar e usar cartões de idoso em Marataízes
Suspeito de 18 anos foi preso por furtar e usar cartões de idoso em Marataízes Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Treze compras foram feitas com cartões furtados de um idoso de 72 anos, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil explicou que o suspeito, de 18 anos, teria pegado os cartões enquanto a vítima trabalhava na tarde de segunda-feira (16). Ao ver os policiais, ele pulou uma janela, tentou fugir por uma área de mata e jogou fora uma porção de maconha, mas foi localizado e levado para a delegacia nesta terça-feira (17). 

O jovem, que não teve o nome divulgado, foi preso preventivamente pelo crime de estelionato — com os agravantes de ter sido cometido contra idoso e com diversas transações realizadas. Ele também tinha contra si um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. 

Publicidade

Homem é morto e outro fica ferido após ação violenta de bandidos em Colatina

Publicado em 17/03/2026 às 18h20

Um homem, que não teve nome e idade informados, foi encontrado morto nas proximidades da linha férrea, na região do Córrego Macuco, zona rural de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (17). Segundo a Polícia Militar, na noite anterior, a vítima e outra pessoa haviam sido levadas até uma residência no bairro Vila Lenira, onde foram agredidas e conduzidas até a região da linha férrea para serem executadas Um deles morreu no local e o outro, após ser atingido por disparo de arma de fogo, conseguiu fugir pela mata e buscar ajuda em uma residência no bairro São Vicente.

Após denúncias, a polícia conseguiu montar um cerco em endereços no bairro Vila Lenira e prender um homem de 42 anos, uma mulher de 33 anos e dois jovens de 19 e 20 anos. Na ação foram apreendidos dois revólveres, um simulacro de pistola, munições e rádios comunicadores. Também foram encontradas diversas porções de drogas, como maconha, crack, cocaína e balanças de precisão.

Os quatro indivíduos foram encaminhados à 15.ª Delegacia Regional de Colatina, onde a vítima sobrevivente reconheceu os suspeitos. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina.

Publicidade

Inmet renova alerta de chuvas intensas para duas regiões do ES

Publicado em 17/03/2026 às 14h50
Inmet renova alerta de nível amarelo para Norte e Noroeste do Espírito Santo nesta terça-feira (17)
As cidades situadas no extremo Norte e Noroeste do Estado podem sofrer pancadas de chuva de até 50 mm Crédito: Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta amarelo de chuvas intensas para 13 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo. O aviso começou na manhã desta terça-feira (17) e segue até 23h59 de quarta-feira (18).

A empresa de meteorologia informou que as cidades sob alerta podem ser afetadas com chuvas de 20 a 30 milímetros (mm) por hora ou 50 mm durante o dia. Os ventos devem ficar de 40 a 60 quilômetros por hora. Nas regiões, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja a lista dos municípios abaixo: 

  • Água Doce do Norte
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Mantenópolis
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • São Mateus
Publicidade

Pastor é preso suspeito de estuprar filha de 12 anos em Rio Bananal

Atualizado em 18/03/2026 às 08h20

Um pastor evangélico de 30 anos foi preso no sábado (14), suspeito de estuprar a própria filha de 12 anos em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, os abusos vinham ocorrendo há cerca de sete meses. O crime foi descoberto e denunciado por servidoras da escola onde a menina estuda, que notaram mudanças no comportamento da aluna. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (17). 

Após a denúncia, a Justiça autorizou a prisão do homem a pedido da corporação. A investigação reuniu exames periciais e relatos de testemunhas que corroboram a ocorrência do crime.

O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde permanece à disposição da Justiça. Caso seja condenado por estupro de vulnerável, a pena pode variar de oito a 15 anos de prisão. Os nomes do bairro e do suspeito não estrão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme o Estatudo da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Publicidade

Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida em Alegre

Atualizado em 17/03/2026 às 18h23
Acidente em Alegre na BR 482
Acidente em Alegre na BR 482 deixou uma pessoa ferida Crédito: Reprodução | @alegre.news

Um caminhão que transportava um trator se envolveu em acidente com um carro em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (16). A colisão ocorreu na BR 482, na localidade de Alto da Serra, por volta de 20h30. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e informou que o motorista do carro fraturou o braço e relatou dores na região lombar. Ele foi encaminhado a um hospital.

A Polícia Militar explicou que não foi possível conversar com o motorista ferido. Já o condutor do caminhão, de 32 anos, não sofreu ferimentos e fez teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. A dinâmica da batida não foi informada.

Publicidade

Protesto por transporte público bloqueia rodovias em Aracruz

Atualizado em 17/03/2026 às 14h06
Protesto por transporte público interdita rodivias em Barra do Riacho, Aracruz
Protesto por transporte público interdita rodivias em Barra do Riacho, Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

Um protesto por melhorias no transporte público interditou, na manhã desta terça-feira (17), rodovias em Barra do Riacho,  Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De acordo com os manifestantes, a mobilização começou por volta das 5h30 e há dois pontos de bloqueio: na ES 010 e na entrada da ES 445, conhecida como Estrada das Carretas, nas proximidades do Hortão.

Para interditar as vias, o grupo utilizou pneus, galhos de árvores e também formou uma corrente humana. Segundo os participantes, apenas ambulâncias e veículos em situação de emergência têm a passagem liberada. Os demais estão impedidos de seguir viagem ou enfrentam restrições na circulação pela região.

Polícia Militar informou que viaturas foram enviadas ao local para acompanhar a manifestação, que ocorre de forma pacífica. Segundo a corporação, às 12h30, as vias haviam sido liberadas.

Publicidade

PF mira ES e mais 3 estados após apreensão de cocaína em mesas de granito

Publicado em 17/03/2026 às 09h55
Polícia Federal
Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e dois de prisão no Espírito Santo, em Minas Gerais, São Paulo e Goiás Crédito: Divulgação | PF

A cidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e outros três estados foram alvo da Operação Caminho das Pedras, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (17). Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e dois de prisão no Espírito Santo, em Minas Gerais, São Paulo e Goiás.

A operação investiga um esquema de tráfico internacional de cocaína, a partir de uma apreensão realizada em 4 de dezembro de 2025, no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais. Na ocasião, foram encontrados 1,2 tonelada da droga escondida em bases de mesas de granito, que seriam enviadas à Europa. O objetivo da ação é aprofundar as investigações e identificar os responsáveis pelo envio da carga ilícita.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder por tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a até 25 anos de prisão. A corporação não informou quantos mandados foram cumpridos em cada estado.

O objetivo é identificar quem enviou 1,2 tonelada de cocaína apreendida no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, em dezembro de 2025. Na época, a droga estava escondida dentro de mesas de granito que seriam enviadas para a Europa.

Segundo a PF, os envolvidos podem responder por tráfico internacional de drogas, crime que prevê até 25 anos de prisão.

Publicidade

Dentro da boca: jovem é detido com cocaína, crack e maconha em Vitória

Publicado em 17/03/2026 às 09h15
Suspeito de 22 anos foi detido na Enseada do Suá, em Vitória
Suspeito de 22 anos foi detido na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

Um jovem de 22 anos foi preso no bairro Enseada do Suá, em Vitória, com drogas escondidas na boca. Segundo a Guarda Municipal, ele estava com oito pinos de cocaína, duas pedras de crack e duas buchas de maconha. Ele foi descoberto porque não conseguia falar durante a abordagem. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (16). 

De acordo com a corporação, o suspeito estava acompanhado de outro homem, próximo a uma motocicleta nas imediações da Praça da Ciência. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois demonstraram nervosismo, o que levantou suspeitas dos agentes.

“O motociclista afirmou que não conhecia o outro rapaz e que apenas o havia cumprimentado, deixando o local em seguida. Então, abordamos o indivíduo que estava sem a moto e, inicialmente, nada foi encontrado durante a revista pessoal. No entanto, ao tentarmos conversar, ele não respondeu às perguntas e evitava levantar o rosto. Foi quando pedimos que abrisse a boca”, relatou o inspetor Vasconcelos.

Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

Publicidade

PMES recebe mais de mil fuzis de longo alcance e 39 viaturas semiblindadas

Publicado em 17/03/2026 às 07h14
PMES comprou 1.039 fuzis calibre 7,62 do modelo Arad 7, fabricados pela empresa israelense IWI
PMES comprou 1.039 fuzis calibre 7,62 do modelo Arad 7, fabricados pela empresa israelense IWI Crédito: Divulgação/PMES

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apresentou,  na noite de segunda-feira (16), os novos armamentos e viaturas semiblindadas que serão empregados no policiamento ostensivo em todo o Estado. A solenidade aconteceu no Quartel do Comando-Geral (QCG), no bairro Maruípe, em Vitória.

Ao todo, foram comprados  1.039 fuzis calibre 7,62 do modelo Arad 7, fabricados pela empresa israelense IWI. O investimento na aquisição dos armamentos foi de R$ 21.533.088,00, sendo que R$ 5.410.692,00 desse montante são provenientes de emenda parlamentar.

Entre os armamentos entregues, 170 fuzis estão equipados com luneta e destinados ao emprego por atiradores designados, com alcance prático que pode variar entre 300 e 1.000 metros. Os outros 869 fuzis foram adquiridos na configuração voltada ao patrulhamento, com alcance efetivo de até 500 metros, ampliando a capacidade de resposta das equipes policiais em diferentes tipos de ocorrência.

Durante a cerimônia também foram entregues 39 novas viaturas semiblindadas modelo Renault Duster 1.3 TCe, que serão utilizadas no policiamento ostensivo. Os veículos contam com motorização turbo de até 163 cavalos de potência e transmissão automática do tipo CVT.

Publicidade

Caso Alice: PC indicia 14 pessoas pela morte da criança de seis anos na Serra

Publicado em 16/03/2026 às 20h20
Alice Rodrigues, de 6 anos, morta após ataque em Carapebus
Alice Rodrigues, de 6 anos, foi morta após ataque a tiros em Carapebus no ano passado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil do Espírito Santo concluiu a investigação sobre a morte da menina Alice Rodrigues, de seis anos, e indiciou quatorze pessoas por participação no caso. Nove delas estão presas e cinco se encontram foragidas. A menina foi assassinada em 24 de agosto de 2025, em Balneário de Carapebus, na Serra, quando o carro em que estava com os pais foi alvo de tiros enquanto voltavam da praia. 

Conforme o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, o responsável por arquitetar o ataque foi Luiz Fernando de Jesus Santos Brum, de 36 anos. A informação foi compartilhada em atendimento à imprensa em janeiro deste ano, logo após Luiz ser preso em uma operação no município serrano. 

À época do crime, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, disse que o ataque que vitimou a criança tinha como alvo integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e aconteceu a mando do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que Luiz integrava. Porém, um olheiro do PCV confundiu o veículo atingido com um que seria de um integrante do TCP. A Polícia Civil passou detalhes do caso em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (17), e informou que a ideia do ataque partiu de dentro do presídio. Clique aqui para ler mais.

Publicidade

Homem é preso após fazer mulher e bebê reféns em Barra de São Francisco

Atualizado em 17/03/2026 às 10h08
Após mais de três horas de negociação, a Polícia Militar conseguiu libertar as vítimas e prender o suspeito, que estava armado com uma faca
Depois de três horas de negociação com a PM o homem se entregou e foi preso em Barra de São Francisco Crédito: Polícia Militar

Uma mulher e um bebê de 11 meses foram feitos reféns pelo companheiro, um jovem de 21 anos, no último sábado (14), no bairro Estrela em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a situação aconteceu após os dois discutirem e o homem tentar agredi-la.

O irmão da vítima tentou intervir, o que acabou gerando mais revolta no suspeito que, armado com uma faca, acabou mantendo a mulher e o bebê reféns dentro da residência. Após mais de três horas de negociação conduzida pela Polícia Militar, a criança foi liberada e, em seguida, a mulher.

O homem se entregou, deixando a arma no local. A vítima recebeu atendimento do Samu/192 e foi encaminhada ao hospital com ferimentos no rosto e pescoço. O suspeito também foi levado ao pronto-socorro devido a lesões leves e depois ao sistema prisional.

A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por sequestro, cárcere privado qualificado, lesão corporal e ameaça contra a mulher, conforme a Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.

Publicidade

Adolescente vai responder por falsa denúncia de agressão em Marataízes

Publicado em 16/03/2026 às 19h32

Uma adolescente de 16 anos vai responder por fazer uma denúncia falsa de agressão em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A conclusão é da Polícia Civil, que investigou o caso ocorrido no dia 23 de fevereiro após a menor, que estava grávida, procurar a delegacia e afirmar que teria sido espancada e ameaçada pelo companheiro, de 29 anos. Ele foi encontrado perto do local, o que foi interpretado pela polícia como uma tentativa de intimidação, e acabou preso em flagrante. 

Antes da Justiça analisar o caso, a adolescente apresentou uma declaração por escrito afirmando que tudo ocorreu após uma discussão por ciúmes e que o depoimento dado anteriormente era falso. Ela explicou ainda que estava machucada, pois teria sofrido uma queda. A menor foi autuada por ato infracional análogo ao crime de denúncia caluniosa e o caso segue em investigação.

Publicidade

Mãe e criança autista são ameaçadas de morte e trancadas em casa em Itapemirim

Publicado em 16/03/2026 às 17h51

Uma mulher e o filho dela, uma criança autista de cinco anos de idade, foram ameaçados de morte e trancados dentro de casa em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é o companheiro dela e pai da criança, preso na manhã desta segunda-feira (16). A identidade dele não será divulgada para proteger as vítimas. 

Após o período de cárcere, o suspeito teria levado a mulher até uma agência bancária e a obrigado a sacar R$ 400 do Bolsa Família. Quando ele se distraiu, ela conseguiu fugir e se esconder em uma imobiliária, de onde chamou a polícia.

O homem foi encontrado esperando em um carro de aplicativo, com o dinheiro da mulher guardado no bolso, e acabou preso em flagrante por cárcere privado e ameaça.

Publicidade

Carro pega fogo na Terceira Ponte e fluxo de veículos é interditado

Atualizado em 16/03/2026 às 16h54
As chamas começaram por volta das 15h50 desta segunda-feira (16) no sentido Vitória.

Um carro pegou fogo na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na tarde de segunda-feira (16). Conforme motoristas que passaram pelo  local e moradores de prédios próximos, em Vila Velha, as chamas começaram por volta de 15h50. Devido ao incêndio, o fluxo de veículos precisou ser interditado nos dois sentidos.

A Ceturb-ES, em nota enviada às 16h44, informou que o sentido Vila Velha já está liberado. Já quem segue para a Capital capixaba conta apenas com a Linha Verde para trafegar, até que as outras faixas sejam liberadas. Não há informação sobre feridos e as causas.

No vídeo enviado pelo leitor de A Gazeta, Márcio Barreto, é possível ver o Corpo de Bombeiros atuando para combater as chamas, sendo que a viatura de combate está posicionada no sentido contrário ao do veículo que pegou fogo.


Publicidade

Entregador fica ferido após acidente com caminhão em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 16/03/2026 às 16h15
Carro que fazia entrega de encomendas foi parar em ciclovia após acidente na ES 166, em Venda Nova do Imigrante
Carro que fazia entrega de encomendas foi parar em ciclovia após acidente na ES 166, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Bombeiros

Um acidente envolvendo um carro que fazia entrega de encomendas e um caminhão deixou um homem ferido na rodovia ES 166, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (16). Com o impacto, o carro foi parar na ciclovia (veja imagem acima). A dinâmica da batida não foi informada. 

O motorista do carro ficou preso às ferragens e foi retirado do veículo por uma equipe dos Bombeiros. Ele recebeu primeiros socorros de um socorrista do Samu/192 que estava de folga, mas que passava pelo local no momento do ocorrido. Em seguida, os militares o levaram para um hospital. O outro condutor não se feriu. 